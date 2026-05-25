Paz llega a Sucre para participar en los actos por el Primer Grito Libertario de América

El presidente Rodrigo Paz llegó la mañana de este lunes a Sucre para participar de los actos oficiales del 217 aniversario del Primer Grito Libertario de América.

El evento principal se desarrolla en la plaza 25 de Mayo, donde se izó la bandera en el frontis de la Casa de la Libertad.

Pero además está programado el Te Deum en la Catedral Metropolitana, en el que también se prevé la presencia del mandatario boliviano,. que enfrenta en La Paz un bloqueo de caminos de más de tres semanas.

En las primeras horas de la mañana, se desarrolló la entrega de ofrendas florales en el monumento a Jaime de Zudáñez, en la plaza central de la capital.