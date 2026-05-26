Bloqueos en El Alto se debilitan, Río Seco se despeja y vehículos circulan sin "disco"

Los bloqueos en El Alto se debilitan. Este martes, vecinos levantaron las piedras que entorpecían el paso en uno de los puntos más conflictivos: Río Seco, que se ha mantenido bloqueado hace más de 10 días.

La circulación de vehículos se ha normalizado por el sector, pero los minibuses transitan sin "discos" para evitar represalias, ya que no acataron el anuncio de repliegue de parte de sus dirigencias.

Por dicho sector además se han acomodado varias comerciantes por la feria tradicional de martes. "Nosotros salimos a vender todos los días, ganamos del día, si no salimos ¿qué vamos a llevar? Que se solucione de una vez", sostuvo una vendedora.

La vía estuvo despejada en tempranas horas, no obstante, fue cerrada por unas horas por un grupo de movilizados. Asimismo, otros puntos de bloqueo instalados con anterioridad han sido removidos y los bloqueadores que impedían el paso se replegaron.

Asimismo, en la carretera hacia Copacabana, por el sector de la fábrica de vidrios el transporte vuelve a ser casi regular, los minibuses hacen recorridos por tramos denido a algunos puntos de blpqueo, al igual que por la 6 de Marzo y otras avenidas.

La mañana de este martes también se instaló un punto de bloqueo en el Cruce Villa Adela. No obstante, los puntos de bloqueo en las carreteras hacia las provincias continúan bloqueadas.