Choferes de La Paz anuncian paro indefinido desde este miércoles

La Federación Departamental de Choferes de La Paz anunció este martes que ingresará en paro indefinido desde este miércoles argumentando que el Gobierno no ha cumplido con los acuerdos relacionados con la calidad de la gasolina y el resarcimiento.

“Desde las 00:00 hay paro indefinido en todas las modalidades”, manifestó Edson Valdez, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz, según un reporte de Unitel.

La medida de presión fue activada cuando este martes se cumplen 26 días de bloqueos en carreteras que están impidiendo el libre tránsito de alimentos, medicamentos y combustible.

“Hemos hecho muchos acuerdos, no hay cumpliendo a los acuerdos, no hay calidad del combustible, el tema del resarcimiento que no ha llegado ni al 5%. Esta es la primera medida de presión”, agregó Valdez.

Además, Valdez instruyó a sus afiliados no aceptar ninguna convocatoria al diálogo si no participan todos los dirigentes del departamento.

“Hemos hecho muchos acuerdos, no hay cumpliendo a los acuerdos, no hay calidad del combustible, el tema del resarcimiento que no ha llegado ni al 5%. Esta es la primera medida de presión”, agregó Valdez.

Además, Valdez instruyó a sus afiliados no aceptar ninguna convocatoria al diálogo si no participan todos los dirigentes del departamento.