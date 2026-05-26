Libre y Unidad respaldará abrogación de la "ley Copa"; PDC anticipa apoyo mayoritario

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Publicado el 26/05/2026 a las 10h39
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Esta jornada, la Cámara de Diputados tratará el proyecto de ley 150/2025-2026 que abroga la Ley 1314 de estados de excepción. Las bancadas de Alianza Libre y Unidad anticipan que apoyarán el proyecto, mientras que el Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirma que en su "mayoría" dará el voto a favor de la abrogación de la norma.

"La bancada de Libre, por unanimidad, va a aprobar la abrogación de esa ley (...) Nosotros como bancada de Libre no vamos a dejar impune a esos delincuentes (en referencia a los movilizados) y esa gente debe estar presa", dijo Rafael López, diputado de Libre.

Desde Unidad también adelantaron que darán su voto apoyando el proyecto que abroga dicha normativa. Carlos Alarcón, diputado de esa fuerza política, señaló además que Libre apoyará la iniciativa. "Hay algunos altos dirigentes de otras bancadas como la del Libre que han dicho que van a apoyar esta ley, por ejemplo, el ex presidente Jorge Tuto Quiroga", puntualizó.

En tanto, la bancada del PDC dará un apoyo mayoritario, según lo resaltó la jefa de esa fuerza política. "No puedo hablar por todos, pero en su mayoría lo va a aprobar la bancada del PDC", señaló Marlene Miranda, diputada del PDC.

El proyecto de ley 150 fue aprobado en la Cámara de Senadores el pasado domingo, durante una sesión que se llevó a cabo en Sucre. De acuerdo con Alarcón, proyectista de la norma, la ley cuestionada introdujo trabas legislativas y contradicciones constitucionales.

La Ley 1314 fue aprobada a finales de 2020, impulsada por Eva Copa en el Legislativo, con la intención de limitar el uso que el Poder Ejecutivo da a los estados de excepción. Diversos sectores piden que el Gobierno dé luz verde al estado de excepción ante la escalada de conflictos en el país, con bloqueos principalmente en el departamento de La Paz.

La sesión de Diputados se instaló cerca de las 11:00 (foto) de esta jornada de manera virtual. A las 13:00 el informe será derivado a la Comisión de Constitución y se prevé que a las 16:00 comience el tratamiento en el pleno del proyecto, según detalló Miranda.

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