Paz pide disculpas en 217 aniversario del Grito Libertario en Sucre

El presidente Rodrigo Paz pidió ayer lunes disculpas al admitir que descuidó la conformación de un Gobierno amplio que incluya a todos los sectores y organizaciones del país. El mandatario emitió estas declaraciones durante su discurso en la Casa de la Libertad de Sucre, por el 217 aniversario del Primer Grito Libertario en América Latina, según un reporte de Correo del Sur.

“En estos seis meses, hemos intentado escuchar, aprender, comprender a la inmensa mayoría de la patria. Y tal vez, lo digo con la mayor humildad, nos hemos descuidado en generar un gobierno que sea amplio, que comprenda a todas las condiciones, a todos los sectores, a todas las organizaciones. Y yo no tengo temor de decir: nos faltó espacio o entender la diferencia e incluir esa diferencia en la unidad de la patria y del gobierno”, dijo el jefe de Estado.

En ese sentido, Paz se refirió específicamente al occidente del país, sobre todo a La Paz y El Alto, regiones a las que agradeció por su respaldo electoral. “Y en ese sentido, especialmente para el occidente, especialmente para La Paz, para la ciudad de El Alto, que con tanto cariño me ha cobijado y con tanto cariño respaldó una visión y una gestión: yo no tengo problema en indicar, sobre ese espacio, que falta para generar un gobierno más fuerte, y aquí están, como siempre digo, las manos abiertas para que sean parte, como cada departamento, como cada región, para lograr un gobierno de todos los bolivianos”, agregó.

Asimismo, el mandatario pidió perdón a las zonas que sintieron falta de atención por parte del Estado. “Si el presidente tiene que decir disculpas por no tener el tiempo, el momento para atender, lo hago. Porque el mayor orgullo de un servidor público es atender”, expresó.

Por otro lado, Paz utilizó el acto oficial para desmentir una serie de rumores que circulan entre la población alteña. Negó de forma categórica la existencia de planes para privatizar empresas o la educación fiscal, rechazó un supuesto incremento en las tarifas de electricidad, descartó el despojo de tierras y aclaró que la Ley 1720 sí fue eliminada. “Eso no es verdad. No se va a privatizar nada”, sentenció.

Finalmente, frente a los conflictos que vive el país y los pedidos de renuncia, el presidente rechazó dejar el cargo e instó a modificar la forma en que el país dialoga. “No es un problema de pedir renuncia, es un problema de entender el futuro de la patria. La patria nunca se renuncia, a la patria jamás se la abandona”, aseguró.

Chuquisaca

Un proyecto de ley propone la creación de la Zona Económica Especial (ZEE) del departamento de Chuquisaca, con el objetivo de impulsar inversiones, generar empleo y diversificar la economía regional mediante un régimen especial de incentivos y la implementación de polos de desarrollo en distintas regiones del departamento.

La iniciativa establece un marco jurídico para la planificación, organización y desarrollo progresivo de la ZEE, que abarcará las diez provincias y los 29 municipios de Chuquisaca.