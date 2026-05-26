Presidente de Brasil exhorta a movimientos sociales a preservar la paz social y la democracia en Bolivia

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, exhortó al presidente constitucional, Rodrigo Paz Pereira, y a los movimientos sociales evitar la violencia, privilegiar el diálogo para la superación de las divergencias y la preservación de la paz social, tras 26 días de bloqueos de caminos en algunas regiones y protestas en la sede de Gobierno que dejaron de lado reivindicaciones sociales por demandas políticas, según una nota de prensa de la Dirección de Comunicación (Dircom).

Lula sostuvo que recibió en la víspera una llamada telefónica del presidente Paz Pereira y conversaron sobre la situación humanitaria que enfrenta Bolivia a raíz de protestas y bloqueos de carreteras que provocan el desabastecimiento de algunas regiones de Bolivia.

Sin violencia

“Reiteré mi solidaridad al Gobierno y al pueblo boliviano y destaqué la importancia del pleno respeto a las instituciones democráticas y al estado de derecho. Defendía que el Gobierno y los movimientos sociales eviten el recurso a la violencia y privilegien el diálogo como camino para la superación de las divergencias y la preservación de la paz social”, expresó el presidente de Brasil en su cuenta de X, publicada en la víspera.

Las protestas de la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Túpac Katari de La Paz son violentas y dejaron en segundo plano sus reivindicaciones salariales y sectoriales para exigir la renuncia ilegal del presidente Paz, en medio de campañas de desinformación en redes sociales, donde aparecen videos de grupos armados y otros advirtiendo que “sembrarán las carreteras de muertos”.

Ayer, desde Sucre, el presidente Paz aseguró que su administración no impulsa privatizaciones ni incrementos en las tarifas de servicios básicos e insistió a las organizaciones sociales que mantienen bloqueadas las ciudades de La Paz y El Alto, a entablar un diálogo directo basado “en la verdad y no en la mentira”.

Por su parte, el presidente Lula ordenó este pasado lunes el envío de ayuda humanitaria hacia Bolivia. La decisión se tomó tras una llamada telefónica con su homólogo boliviano, quien solicitó apoyo para enfrentar el desabastecimiento causado por las protestas y cercos en el país.