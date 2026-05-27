Arranca el diálogo en la Vicepresidencia con presencias de dos ministros, la Iglesia, el Defensor y sectores sociales

El vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Edmand Lara Montaño, dio inicio al diálogo para superar los conflictos junto a jefes de bancada de las distintas fuerzas políticas con representación en la ALP, y con la presencia del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, y la ministra de Educación, Beatriz García.

También están representantes de organizaciones sociales, autoridades del Órgano Ejecutivo e Instituciones como la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, con el objetivo de garantizar un diálogo “sincero y propositivo”, orientado a pacificar el país y encontrar soluciones a las demandas legítimas del pueblo boliviano, según un reporte de la Vicepresidencia.

Además, participan el secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), el monseñor Giovani Arana, y el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

La Vicepresidencia informó que el “objetivo de garantizar un diálogo sincero y propositivo, orientado a pacificar el país y encontrar soluciones a las demandas legítimas del pueblo boliviano”.