Campo Ferial de La Paz alberga este miércoles el Primer Consejo Económico Social por la Patria

Tal como anunció el presidente Rodrigo Paz Pereira, este miércoles, desde las 10:00, el Campo Ferial Chuquiago Marka, en La Paz, albergará el Primer Consejo Económico Social por la Patria, encuentro que reunirá a organizaciones sociales, sectores productivos, autoridades nacionales y representantes del gabinete ministerial.

La cita tendrá como eje principal el análisis de propuestas para enfrentar la crisis económica y fortalecer el desarrollo del país mediante acciones coordinadas entre el Gobierno y distintos sectores.

Durante la jornada también se prevé debatir más de 2.000 proyectos nacionales que cuentan con financiamiento comprometido por organismos internacionales, con el objetivo de acelerar su ejecución y generar impacto económico a corto y mediano plazo.

El encuentro fue planteado como un espacio de diálogo y coordinación para impulsar medidas orientadas a la reactivación económica, la inversión y el fortalecimiento del aparato productivo nacional.

El Campo Ferial Chuquiago Marka está ubicado en Bajo Següencoma, en la zona sur de La Paz.