Lupo representa al Gobierno en el diálogo convocado por Lara

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, informó este miércoles que el Gobierno recibió un pliego de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” que “está respondido satisfactoriamente”, según un reporte de Unitel.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, llegó en representación del Gobierno al diálogo convocado por el vicepresidente Edmand Lara para la mañana de este miércoles.

“El Gobierno ha asistido a 80 reuniones para dialogar con diferentes sectores, en la mayor parte de los casos ha participado el presidente de la república (Estado) y en todos ellos hemos llegado a acuerdos satisfactorios y a compromisos importantes para el país”, señaló.

“Hoy asistimos a este espacio de diálogo, que ha sido convocado por el vicepresidente (Lara) con la misma esperanza y convicción de que el diálogo es el camino para encontrar soluciones”, dijo

La Vicepresidencia anunció que invitó a la cita a diversos actores y sectores que a la fecha se movilizan y exigen la renuncia de Paz. Además, están convocados los jefes de bancada y representantes de la Iglesia.

Lupo aseguró que el Gobierno recibió un pliego de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” que “está respondido satisfactoriamente”.

“No hemos tenido la oportunidad de exponerlo, de entrar punto por punto porque hasta hoy no nos hemos podido sentar”, señaló.

“Esperamos que en este espacio convocado por el vicepresidente y el Legislativo podamos hacerlo”, sostuvo.

Lupo confirmó que el presidente Paz participará del Consejo Económico Social, que se desarrolla en campo ferial del sur de La Paz.