Paro indefinido del transporte paceño agrava situación de crisis y escasez

Los conflictos sociales se agudizan. Tres semanas después de que la dirigencia nacional del transporte pactó con el gobierno, los choferes de La Paz denuncian incumplimiento, rompen el acuerdo y declaran paro indefinido

“Desde las 00:00 (de este miércoles) hay paro indefinido en todas las modalidades”, declaró Edson Valdez, secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes de La Paz. “Hemos hecho muchos acuerdos, no han estado cumpliendo (.) no hay calidad del combustible, el tema del resarcimiento que no ha llegado ni al 5 %”, añadió, según reporte de Brújula Digital.

Con esta decisión se agrava mucho más la crisis por los conflictos en la ciudad de La Paz, cuando se cumplen 27 días desde el inicio de las movilizaciones.

En el departamento de La Paz los conflictos se sintieron más que en el resto del país, debido a que la ciudad ha sido escenario de enfrentamientos, escasez, desabastecimiento y crisis económica. Por este motivo la ciudad se encuentra paralizada, muchas personas están estresadas y expresan su molestia de diferentes maneras.

Ayer hubo una discusión entre transportistas que se encontraban bloqueando y vecinos que trataban de conseguir una movilidad. Ambos bandos se enfrentaron con denominativos: “bloqueadores pagados” y “asalariados con plata” las acusaciones de ambas partes en medio de la tensión, según reporte de Urgente.bo.

El llanto también es una manera en que la población exterioriza su preocupación; comerciantes y amas de casa anhelan que la ciudad vuelva a la normalidad. Manifiestan que la crisis ataca fuertemente a sus hogares, y que poco a poco se quedan sin comer.

Paro

Además de la suspensión de labores, con la consecuente afectación de la ciudadanía, el dirigente del transporte, Edson Valdez, dijo que las bases emitieron el mandato de no dialogar más por separado. “La dirigencia no tiene que asistir a ninguna invitación del gobierno si no es con todos los secretarios generales de todo el departamento de La Paz”.

A fines de abril, el autotransporte fue el primer sector en movilizarse y entrar en paro con bloqueos esporádicos. No obstante, el 6 de este mes, el gobierno suscribió un acuerdo con la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia en el que se comprometió a garantizar la calidad de la gasolina y agilizar el resarcimiento por los daños causados en motores por el uso del combustible.