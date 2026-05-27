Paz espera que los conflictos se resuelvan "en pocas horas o días" y dice esperaba las movilizaciones en su contra

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, señaló que espera que los conflictos que aquejan al país, y particularmente al departamento de La Paz, se resuelvan "en pocas horas o días" y afirmó que incluso antes de asumir la presidencia, en noviembre del 2025, ya esperaba que haya movilizaciones y bloqueos en su contra.

"Dios mediante en pocas horas o días se puede resolver esto", señaló Paz en entrevista con CNN.

Paz, no obstante, señaló que se espera resolver los conflictos únicamente a través del diálogo y evitó señalar si declarará un estado de excepción ante la crisis de desabastecimiento que se vive, particularmente, en el departamento de La Paz.

En ese sentido, Paz reconoció que La Paz y El Alto realizan un "sacrificio muy grande" y sufren por "engaños" que se hace a su gente y provoca los bloqueos que "generan un dolo profundo" al departamento.

El Jefe de Estado, en ese contexto, aseveró que más allá de levantar los bloqueos, a lo que se apunta es a lograr una "verdadera paz" eliminando "todo aquello que fue racismos, regionalismos, clasismo" y logrando que La Paz y El Alto "confíen en una visión conjunta de desarrollo de la patria".

Finalmente, Paz aseveró que esperaba que haya movilizaciones en su contra incluso antes de asumir la presidencia, incluso antes de los seis meses de su mandato.

"Prefiero venga ahora para tener las cosas claras con el país, a dónde vamos", sentenció.

Bolivia afronta 26 días de bloqueos de carreteras y movilizaciones que llevan adelante la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos de La Paz y, desde hace algunos días, los seguidores de Evo Morales exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de gobierno y El Alto.