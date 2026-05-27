Paz promulga la abrogación de la ley sobre Estados de Excepción en medio de los conflictos

El presidente Rodrigo Paz promulgó la Ley 1732 que abroga la norma que regulaba los Estados de Excepción, en medio de bloqueos y movilizaciones que exigen su renuncia. La normativa fue publicada en la Gaceta Oficial este miércoles.

La disposición fue firmada en la Casa Grande del Pueblo por el jefe de Estado y el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, luego de que la Cámara de Diputados sancionara la norma por más de dos tercios durante una sesión virtual desarrollada el martes.

La Ley 1341, vigente desde julio de 2020, regulaba los procedimientos y límites para la aplicación de estados de excepción, además de establecer mecanismos de control legislativo sobre las medidas asumidas por el Ejecutivo.

El domingo, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto durante una sesión realizada en Sucre.

El debate legislativo estuvo marcado por posiciones divididas sobre el alcance de la abrogación y se desarrolló en medio del actual conflicto político y social.