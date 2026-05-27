Sector textil de Cochabamba reporta pérdidas por $us 100.000 y caída de 200 licitaciones debido a bloqueos

Los bloqueos de caminos provocaron pérdidas por $us 100.000 y la caída de al menos 200 licitaciones en el sector textil de Cochabamba, informó este lunes la presidenta de Bolivia Produce Regional Cochabamba, Gladys Nieto.

"Se han caído unas 200 licitaciones, 200 personas perjudicadas que tenían que entregar entre la semana pasada y esta semana; no pueden entregar por el tema del transporte", señaló en contacto con Bolivia Tv.

Nieto lamentó que los bloqueos de caminos ocasionen pérdidas económicas en el sector y generen perjuicios en contratos con clientes de Argentina, Bermejo y otros mercados nacionales e internacionales.

"Es un perjuicio para todo el país esta indolencia de toda esta gente intransigente (...). Todo esto es perdido; en qué momento los bloqueadores nos van a resarcir esos daños", manifestó en relación con la medida de presión.

En La Paz se cumplen este lunes 24 días de bloqueos de caminos, pese a que las autoridades del Gobierno nacional convocan de forma constante al diálogo a los sectores movilizados para resolver demandas y evitar perjuicios a la población.