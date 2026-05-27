Suman sectores que piden diálogo y Lara cita a Paz y dirigentes a negociar

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, junto a los jefes de bancada, ayer decidieron crear una “Comisión de Diálogo” con el objetivo de viabilizar los encuentros entre el Gobierno y los sectores movilizados.

En tanto, gremiales, choferes del transporte sindicalizado y panificadores salieron ayer a las calles a exigir al gobierno de Rodrigo Paz y a los bloqueadores que se sienten en una mesa de diálogo para solucionar el conflicto social.

“Pedimos gasolina para trabajar. Que haga caso de una vez el presidente a la población. Que agache la cabeza; su ego le quiere ganar. Ahora, si hace estado de sitio, habrá más matanza. ¿Eso quiere?, eso va a tener”, protestó Arturo Gutiérrez, chofer del transporte sindicalizado en contacto con la ANF.

Los gremiales también se movilizaron ayer exigiendo al gobierno pacificar el país. Los comerciantes salieron a las calles con sus banderas blancas y pidiendo que los dejen trabajar.

No hay mejora en la calidad del combustible y el tema del resarcimiento que no ha llegado ni al 5 %, añadió Valdés.

El dirigente panificador de La Paz, Fernando Chambi, indicó que su sector está en emergencia porque ya no cuentan con harina y gas para la elaboración del pan.

Informó que sus afiliados en las provincias tuvieron que acudir al uso de la leña para calentar los hornos y hornear con la poca harina que tienen.

A estos sectores se suman los médicos. El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, informó que mañana a las 10:00, se realizará una marcha en rechazo a los bloqueos y conflictos sociales.

Vicepresidencia

La Comisión de Diálogo de la Vicepresidencia y la ALP, determinó invitar a una primera reunión, para hoy a las 09:00, al presidente del Estado, Rodrigo Paz, ministros de Estado, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia, representantes de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, la Iglesia Católica y sectores movilizados con reivindicaciones legítimas.

“Al encuentro serán invitados representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), maestros, transportistas y otros sectores sociales movilizados que mantienen demandas reivindicativas”, especificó la Vicepresidencia.

Hoy se cumplen 27 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante la Central Obrera Boliviana (COB), los campesinos de La Paz y los seguidores de Evo Morales exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz, Rufo Calle, también pidió a las autoridades nacionales y a los sectores movilizados instalar mesas de concertación con la participación de tods los sectores.