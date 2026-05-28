Arranca la reunión de líderes cívicos en Santa Cruz; esperan al presidente Paz

País
EL DEBER
Publicado el 28/05/2026 a las 11h33
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El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, confirmó este jueves la reunión entre el presidente del país y el movimiento cívico nacional. El encuentro se realizará en Santa Cruz y contará con la participación de representantes de los nueve departamentos de Bolivia para abordar la crisis que atraviesa el país debido a los bloqueos y en medio de intentos de desestabilización política. 

"El presidente de Bolivia llega hoy en la mañana. Tendrá una reunión con nosotros, con el movimiento cívico nacional. Va a estar sentado con los presidentes, representantes de los nueve departamentos del país. Definitivamente el tema central a tratar será el respeto a la democracia y también la situación crítica que está viviendo el país", señaló el cívico. 

La reunión comenzó a las 10:00 y se esperará la llegada del jefe de Estado, quien debe trasladarse hasta la capital cruceña. 

El líder cívico indicó que el problema afecta a todo el territorio nacional y que los representantes departamentales expondrán al mandatario la situación que se vive en cada región. Además, los líderes buscarán alternativas ante el conflicto que afecta 28 días al país. Tan sólo este martes, Bolivia reporta 66 bloqueos a nivel nacional, tres de estos están en Santa Cruz. 

“Los presidentes y los representantes de los nueve departamentos van a estar reunidos con el presidente para hacerle conocer a él cómo se está viendo desde los distintos puntos del país esta problemática. Cómo se está viviendo y, en realidad, cuáles son las alternativas que vemos nosotros viables como movimiento cívico nacional para buscarle una salida a este problema en el cual nos encontramos hoy”, explicó. 

Remarcó que la reunión sólo será con los cívicos, no habrá otras instituciones. 

Estado de excepción, una opción contemplada 

Cochamanidis aseguró "se debe actuar con la Constitución por delante y que el Estado de Excepción es una de las opciones". Sin embargo, señaló que la decisión está en manos del Ejecutivo nacional, ya que la Cámara de Senadores y Diputados llevaron a cabo la abrogación de una ley que regulaba los estados de excepción en Bolivia. 

 

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