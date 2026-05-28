Casi un mes de movilizaciones dejan 7 muertos, 23 heridos y 321 detenidos

País
Redacción Central
Publicado el 28/05/2026 a las 8h15
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Del viernes 1 al domingo 24 de mayo el conflicto que todavía persiste en el país ha provocado el fallecimiento de siete personas, veintitrés resultaron heridas y 321 fueron arrestadas, informó ayer  la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Según datos verificados por la Defensoría del Pueblo hasta el 24 de mayo, de las 321 personas arrestadas, 221 fueron liberadas y 89 imputadas penalmente.

Asimismo, 12 personas recibieron detención preventiva, 19 detención domiciliaria, cinco medidas sustitutivas y 10 fueron sentenciadas a tres años de privación de libertad mediante procedimiento abreviado.

Heridos

El reporte de la Defensoría precisa que 23 personas tienen heridas de diversa gravedad, entre ellas tres policías, dos periodistas, cinco terceros afectados y 12 personas movilizadas.

El informe confirma que hubo siete fallecimientos ocurridos en el contexto de la conflictividad social, algunos de los cuales aún se encuentran en proceso de investigación por el Ministerio Público. “La vida no puede seguir quedando en medio del conflicto”, enfatizó el Defensor del Pueblo al exhortar a las partes a generar espacios de encuentro y soluciones pacíficas en beneficio de la población boliviana.

“La conflictividad deja huellas profundas en la vida cotidiana, en la salud y en la convivencia social. Sus consecuencias siguen presentes y latentes en distintos puntos del país. Desde la Defensoría del Pueblo hemos acompañado en terreno con acciones humanitarias, verificación de derechos humanos y gestiones para proteger la vida y el debido proceso”, publicó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en su cuenta de X.

El documento describe intervenciones de la Policía antimotines en enfrentamientos con personas movilizadas en diferentes puntos de la ciudad de La Paz,

Frente a este escenario, la Defensoría activó un protocolo institucional de intervención basado en dos líneas de acción: una humanitaria, destinada a garantizar la protección de derechos fundamentales y la atención de emergencias; y otra dialógica, orientada a promover espacios de encuentro y resolución pacífica de los conflictos.

La institución defensorial  emitió pronunciamientos en resguardo del trabajo de la prensa ante las agresiones registradas durante la cobertura de los conflictos.

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