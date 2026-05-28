Lupo: “Evo a atener que dar cuentas a la Justicia” y hay “paranoia” en el Chapare

País
AGENCIAS
Publicado el 28/05/2026 a las 10h10
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Ante la situación de alerta que existe en el Chapare, el ministro de la Presidencia señaló este jueves en contacto con Unitel que los bloqueos y tomas que se han hecho en el trópico de Cochabamba por parte de seguidores de Evo Morales “están en un plan completamente diferente a lo que es avanzar en democracia”

Los bloqueos que se registran en el Chapare, en el trópico de Cochabamba, “siempre han tenido una lógica y una racionalidad completamente diferente a aquellos sectores que reivindican necesidades postergadas por muchas décadas”, dijo el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

En esta zona se ha registrado el asedio a cuarteles militares y unidades policiales, como la Umopar, acciones realizadas por comunarios que rechazan un supuesto operativo para aprehender a Evo Morales, líder cocalero que se resguarda en el trópico y sobre el que pesa una orden de aprehensión por un caso de trata de personas.

Según Lupo, este tipo de manifestaciones “es una situación que se va a controlar con las medidas de los organismos de seguridad del Estado”.

“Ciertamente, una paranoia total, allá (en el trópico) se cae un generador y salen todos a bloquear diciendo que ya están tomando el Chapare”, dijo la autoridad al referirse al apagón de más de dos horas que se registró la noche del miércoles en esa región.

“Hay un líder cocalero allá, que está protegido por estos sectores y que están en un plan completamente diferente a lo que es avanzar en democracia”, dijo el ministro a Unitel.

 

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