"Requieren su presencia en La Paz": Presidente cambió su agenda y no llegó a reunión de cívicos

José Gabriel Espinoza, ministro de Economía, afirmó este jueves que el presidente Rodrigo Paz no pudo asistir a la reunión de cívicos en Santa Cruz debido a un cambio en su agenda, y resaltó que requieren la presencia del mandatario en La Paz.

"El Presidente habló con ellos (cívicos) hace pocos minutos. Entiendo que las representaciones cívicas están dialogando entre ellas. Nos ha pedido que no ingresemos todavía, pero está claro que el presidente tuvo que cambiar su agenda. Estamos en una situación con varios temas pendientes y varios temas en desarrollo. El presidente me envió primero para presentarle las excusas y disculpas por su no asistencia; estaba en su intención venir, por eso yo estoy acá", dijo Espinoza ante los medios.

La reunión cívica nacional de los nueve departamentos del país comenzó en la capital cruceña cerca de las 11:00. Este encuentro buscará dar una solución a los conflictos que golpean al país y también se planteará el estado de excepción a representantes del Gobierno. El encuentro solo se desarrolla con la presencia de los presidentes cívicos.

"Como ustedes han visto en La Paz, el presidente tiene una situación que requiere su presencia. Él (Paz) demostró toda la intención de venir, pero hay situaciones que van cambiando en cada minuto y requieren la presencia del Presidente en La Paz", resaltó.

En este encuentro se aborda la situación del país y se consideran alternativas para resolver el mismo. Stello Cochamanidis mencionó que el estado de excepción será una de las propuestas al Gobierno.

"Los representantes de los nueve departamentos van a hacerle conocer cómo se está viviendo esta problemática y cuáles son las alternativas viables para buscarle una salida a este problema (...) Nosotros hemos dicho que no se tiene que acordar con la Constitución por delante y el estado de excepción es una de las opciones", puntualizó.

Se tiene previsto que los cívicos salgan en horas de la tarde con una posición respecto a este encuentro.