Se instala, sin la COB ni los campesinos, el diálogo que busca poner fin a los bloqueos

La tarde de este jueves se instaló la segunda jornada de diálogo en la sede de gobierno y no está presentes los representantes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo ni el de la federación de campesinos paceños Túpac Katari, Vicente Salazar.

En la reunión de este jueves participan el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, el vicepresidente Edmand Lara y la presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, según un reporte de Unitel.

Lupo señaló que es importante este diálogo con el objetivo de encontrar una salida a la crisis social que enfrenta el país.

A su vez, el secretario general de la Confederación Episcopal Boliviana, Giovani Arana, en el inicio del diálogo señaló que más allá de conocer quiénes asistieron, se debe destacar que este es el primer acercamiento de diálogo en este conflicto social que ya lleva 28 días.

Aunque más adelante consideró que sí debería estar en el encuentro el representante de la COB, que es uno de los grupos movilizados que exige la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El encuentro tiene lugar enambientes del seminario San Jerónimo, que la Iglesia católica administra en La Paz.