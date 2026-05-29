A 29 días del bloqueo empeora la crisis en La Paz y otros cinco departamentos

En seis departamentos del país los habitantes sufren las consecuencias por los bloqueos que realizan la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas.

La medida mantiene aislados y sin alimentos, medicamentos ni combustible a parte de la población de esa regiones que demanda soluciones a las autoridades y pide la intervención de los puntos de bloqueo, mientras el diálogo entre los sectores movilizados y el Gobierno todavía no se viabiliza, según un balance de Visión 360.

La medida de presión fue instruida por la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado 1 de mayo 29 días)en demanda de atención a su pliego petitorio, que incluye un incremento salarial del 20% y reducción de los salarios elevados del sector público entre un 20% y 50%, entre otras exigencias.

Tras casi un mes de bloqueos, la población enfrenta desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos e insumos médicos, como oxígeno.

En Oruro, el alcalde Iván Quispe informó que el bloqueo afecta el abastecimiento de los mercados locales y advirtió que varios productos comenzaron a escasear o desaparecer, informó La Patria.

Chuquisaca enfrenta una situación similar debido al bloqueo instruido por la Futpoch, que dejó a la capital y otras ciudades intermedias desabastecidas. Ante esta emergencia, la Central Obrera Departamental (COD) anunció que intentará mediar con los movilizados para flexibilizar las protestas y permitir el paso de alimentos, combustible y medicamentos.

Otro departamento afectado es Beni. El gobernador Jesús Egüez declaró “emergencia humanitaria” por el bloqueo de carreteras y pidió la intervención de los puntos de bloqueo en la ruta Santa Cruz-Trinidad, además de habilitar de inmediato rutas alternas por vía aérea y fluvial.

En Potosí, la situación también es crítica. El bloqueo de carreteras dejó aisladas a varias ciudades. Impulsarán acciones humanitarias para gestionar el ingreso de medicamentos y alimentos cuya escasez ya comienza a sentirse en los mercados, informó Satel Televisión. En Cochabamba, el bloqueo también afecta a los productores.

En La Paz, el bloqueo de carreteras mantiene aislada a la capital del resto del departamento y del país, y se registra el desabastecimiento de alimentos en los mercados o el alza de precios; además, se registra la falta de medicamentos, oxígeno y combustible para activar este tipo de actos de fiscalización.