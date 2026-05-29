Central de Totacoa en Chuquisaca rechaza bloqueos y prohíbe puntos de protesta en su jurisdicción

La Primera Central de Trabajadores Originarios Quechuas de Totacoa, del municipio de Yotala en Chuquisaca, rechazó los bloqueos impulsados por algunos sectores y anunció que no permitirá la instalación de puntos de protesta dentro de su jurisdicción.

La determinación fue asumida por unanimidad durante una reunión extraordinaria desarrollada el jueves 28 de mayo en el salón comunal de Totacoa, con participación de la directiva y representantes de las cuatro comunidades afiliadas a la organización.

"No acatar el instructivo 02/2026 emitido de Central Oropeza Capital Yotala, referente al bloqueo de caminos", señala el pronunciamiento difundido por la organización originaria.

La central también resolvió impedir cualquier medida de presión en su territorio. "No permitiremos la instalación de algún punto de bloqueo dentro la jurisdicción de centralía Totacoa", añade el comunicado.

La organización argumentó que su región constituye una zona productiva vinculada a actividades de avicultura, lácteos, floricultura, panadería, gastronomía, transporte, emprendimientos productivos y centros recreacionales, sectores que podrían resultar afectados por las movilizaciones y cortes de ruta.

La Primera Central de Trabajadores Originarios Quechuas de Totacoa se encuentra afiliada a la Central Provincial Oropeza Capital Yotala y forma parte de las organizaciones matrices del departamento de Chuquisaca.