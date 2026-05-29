Orden de aprehensión contra Argollo sigue vigente, confirma fiscal general del Estado

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó este viernes que la orden de aprehensión emitida contra Mario Argollo, máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), continúa vigente hasta este viernes 29 de mayo.

Argollo se encuentra en la clandestinidad y es señalado por distintos parlamentarios y actores sociales como uno de los principales responsables para que se mantengan los bloqueos que, desde hace casi un mes, se ejecutan en distintas zonas del país 'asfixiando', principalmente, al departamento de La Paz.

Mariaca explicó que solo una orden judicial o una acción constitucional puede modificar o anular dicho mandamiento.

Sobre las declaraciones del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, quien ofreció garantías para que Argollo se presente a las convocatorias de diálogo, el fiscal dijo que respeta su decisión y las acciones que han tomado las autoridades nacionales para buscar soluciones al escenario nacional de conflicto.