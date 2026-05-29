Paraguay apoya con más de 7 toneladas de alimentos no perecederos a Bolivia

Con más de siete toneladas de alimentos no perecederos, Paraguay se sumó este viernes a otros tres países que brindan apoyo a Bolivia para asistir a las familias afectadas por los bloqueos que ya llevan 29 días.

El Ministerio de Defensa explicó que se trata de una asistencia enviada mediante un puente aéreo entre la base militar Mariscal Estigarribia y el Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, utilizando una aeronave de la Fuerza Aérea paraguaya.

"Se prevé realizar tres vuelos para completar el traslado de todos los alimentos", detalló la entidad, que precisó que los insumos se encuentran organizados en "kits familiares".

El embajador de Paraguay en Bolivia, Enrique Guerrero, afirmó que esta ayuda constituye un gesto de solidaridad y cooperación impulsado por el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en coordinación con su homólogo de Bolivia, Rodrigo Paz, con el objetivo de asistir a las familias afectadas por los problemas de abastecimiento derivados de los bloqueos.

El Viceministerio de Defensa Civil es la entidad encargada de la coordinación de la ayuda humanitaria, en un trabajo conjunto con la Fuerza Aérea Boliviana y el Viceministerio de Comercio y Logística Interna, para garantizar que la asistencia llegue de manera oportuna a las familias bolivianas.

"Con esta acción, Paraguay se suma a Argentina, Chile y Perú, entre otros países, que también expresaron su respaldo a Bolivia en medio de la emergencia logística ocasionada por las protestas y bloqueos", destacó esta cartera de Estado.

Hace 29 días, grupos radicales, pese a los reiterados llamados al diálogo por el Gobierno nacional, bloquean varias vías principales del país. La protesta en carreteras ha generado pérdidas millonarias al sector productivo, el estancamiento de la economía boliviana, así como la falta de insumos, alimentos, medicamentos y combustible, afectando a la población en general.