Promociones empresariales ya no requieren autorización de la AJ

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) informó que tras la promulgación de la Ley de Alivio Tributario las promociones empresariales ya no necesitan la autoridad de esa institución.

Asimismo, la AJ aclaró que las promociones autorizadas anteriormente a la vigencia de la ley aún mantienen su validez, debiendo desarrollarse conforme normativa vigente al momento de su trámite.

Al respecto, el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, destacó que a partir de la mencionada Ley "las promociones empresariales ya no están sujetas a autorizaciones, impuestos y, más importante, a sanciones, en muchos casos abusivas".

"En el pasado esto afectaba a las pequeñas y medianas empresas y emprendimientos sobre todo. Avanzamos en ordenar y facilitar la vida a quienes construyen la economía de Bolivia", destacó.

Ayer, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó la Ley del Perdonazo Tributario, misma que permitirá la condonación de deudas de hasta Bs 10 millones generadas hasta 2017 y durante 2020 y beneficiará a más de 100 mil ciudadanos bolivianos.

"Cumplimos nuestra palabra con la vigencia de la ley del perdonazo tributario. Esta medida histórica beneficiará a más de 100.000 hombres y mujeres que apostaron por Bolivia, transformando multas acumuladas en verdaderas oportunidades de reinversión", informó el Presidente del Estado a través de sus cuentas en las redes sociales.

El Jefe de Estado explicó que se trata de "un alivio directo para pequeños empresarios, gremiales, cuentapropistas, transportistas y artesanos que hoy ven nacer una nueva realidad económica".

El "perdonazo tributario", establecido en la Ley de Alivio Tributario, condonará deudas de hasta Bs 10 millones que fueron generadas hasta diciembre de 2017 o durante la gestión 2020, a raíz de la pandemia de la Covid-19.