Ratifican condena contra exlíderes jesuitas por encubrimiento de abusos sexuales de "Pica"

En un fallo sin precedentes a nivel global, que marca un antes y un después en la lucha contra la impunidad eclesiástica, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba ratificó la sentencia condenatoria contra los exprovinciales jesuitas Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer. Ambos fueron hallados culpables de encubrir los sistemáticos abusos sexuales cometidos por el fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas, conocido como "Padre Pica".

La justicia declaró improcedentes los recursos de apelación interpuestos por la defensa de los religiosos, confirmando de manera categórica la Sentencia N° 66/2025. El histórico dictamen fue celebrado por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), que calificó el hecho como "el fin del miedo al poder de la Iglesia".

Las claves del fallo: Cárcel y ampliación de la investigación

La ratificación de la condena impone un quiebre en la historia judicial del país:

Pena de cárcel: Los exprovinciales Recolons y Alaix fueron sentenciados a un año de privación de libertad, reparación de daños, pues deberán pagar costas al Estado y asumir la reparación civil total en favor de las víctimas una vez que el fallo quede ejecutoriado.

Efecto dominó: El tribunal recomendó formalmente ampliar la investigación contra todos los abusadores, cómplices y encubridores identificados en el proceso, lo que podría salpicar a otros altos mandos de la Compañía de Jesús.

Se terminó el miedo al poder de la iglesia"

La celeridad del tribunal sorprendió positivamente a los activistas, quienes denunciaron que la defensa de los sacerdotes utilizó maniobras dilatorias apostando a la avanzada edad (octogenarios) de los procesados.

Nos declaramos gratamente sorprendidos por el plazo en el cual se ha emitido esta resolución, señalando improcedente el recurso dilatorio de la compañía de Jesús, y entendemos que tiene que ver con los memoriales presentados por nuestra parte para exigir que se dé celeridad al caso, porque se trataba de una apelación dilatoria, considerando que los sentenciados en primera instancia eran octogenarios", reaccionó Edwin Alvarado, Secretario de Relaciones Internacionales de la CBS

"Consideramos que se terminó el miedo al poder de la iglesia, y ahora prima un nuevo periodo de dignidad de la justicia y búsqueda de la verdad en estos casos... Ojalá así sea de aquí en adelante", afirmó Alvarado.

Por su parte, Wilder Flores, Presidente de la CBS, fue contundente respecto al rol de los sentenciados en lo que calificó como una tragedia humanitaria: "La resolución es clara sobre el papel de encubrimiento que jugaron Ramón Alaix y Marcos Recolons. El holocausto que Alfonso Pedrajas ('Pica') hizo padecer a centenares de niños durante casi cuatro décadas no puede seguir esperando por justicia. Instamos y exigimos que la Compañía de Jesús deje de hacer apelaciones descaradas. ¡Basta! La justicia no puede seguirse retardando".

Delitos de Lesa Humanidad: Un precedente internacional

El caso del "Padre Pica" excede las fronteras bolivianas. Basados en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y el Estatuto de Roma, los abusos sexuales y violaciones cometidos bajo este esquema sistemático son reconocidos internacionalmente como delitos de tortura y crímenes de lesa humanidad.

Con este fallo, Bolivia sienta un precedente jurídico global en la persecución penal del encubrimiento institucional de la pederastia clerical.