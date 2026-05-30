La COB convoca a nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo en Miraflores

El Comité Ejecutivo Nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un nuevo ampliado nacional de emergencia para este domingo 31 de mayo a las 09.00 en la ciudad de La Paz, tras la suspensión del primer encuentro previsto para la tarde de este sábado.

De acuerdo con la convocatoria oficial, la reunión se realizará en instalaciones de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, en la zona de Miraflores, calle Claudio Pinilla y Posnasqui.

La convocatoria está dirigida a organizaciones afiliadas y no afiliadas, incluyendo sectores del transporte, federaciones, confederaciones, comités y organizaciones sociales de distintas regiones del país, además de "autoconvocados".

El orden del día contempla el control de asistencia, lectura de correspondencia, análisis de la coyuntura actual y asuntos varios. El documento establece que los delegados deberán presentar acreditación en hoja membretada y que se permitirá el ingreso de un máximo de tres representantes por organización.

La COB señaló que, por la importancia de los temas a tratar y las determinaciones que podrían adoptarse, la asistencia será "puntual y obligatoria", en el marco del artículo 20 de su estatuto orgánico.

La reunión genera gran expectativa en la población ya que se definiría si el sector movilizado asiste al dialogo instalado por el Gobierno, la Iglesia y la Defensoría para dar solución a este conflicto de 30 días que tiene aislado y desabastecido al departamento de La Paz.