El mundo a Bolivia: Seis países de la región brindan ayuda humanitaria en medio de los bloqueos

Seis países de la región enviaron ayuda humanitaria consistente en alimentos e insumos de primera necesidad para apoyar el abastecimiento en el país, en un contexto de dificultades logísticas que afectan principalmente a La Paz y El Alto.

Argentina, Chile, Perú, Brasil, Paraguay y Estados Unidos activaron mecanismos de cooperación bilateral para el envío de cargamentos de alimentos y asistencia logística, principalmente mediante aeronaves de transporte militar y vuelos de carga.

Argentina fue uno de los primeros países en activar la asistencia, el 15 de mayo, con el traslado de alrededor de 12 toneladas de víveres y productos básicos hacia territorio boliviano, vía Santa Cruz. Además, la Fuerza Aérea Argentina habilitó un avión Hércules C-130 para operar un puente aéreo entre Santa Cruz y El Alto destinado al transporte de alimentos.

Chile, por su parte, concretó el 21 de mayo el envío de 7,8 toneladas de alimentos no perecederos en un avión Hércules C-130. La carga, organizada en kits de ayuda humanitaria, fue distribuida en 480 cajas equivalentes a raciones destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

El 24 de mayo, Perú se sumó a las acciones de cooperación con el envío de cuatro toneladas de alimentos y productos de primera necesidad, también mediante una aeronave de carga, en coordinación con la Cancillería boliviana.

Brasil realizó el mayor envío individual el 29 de mayo, con un total de 21 toneladas de alimentos transportados en un avión Embraer KC-390 Millennium. El cargamento incluyó 16 toneladas de arroz y cinco toneladas de leche en polvo, como parte de una coordinación bilateral entre autoridades de ambos países.

Ese mismo día, Paraguay despachó más de siete toneladas de alimentos no perecederos organizados en kits familiares. La asistencia fue dispuesta por el gobierno paraguayo para atender a familias afectadas por las dificultades de abastecimiento en el eje metropolitano de La Paz.

En tanto, Estados Unidos también confirmó el envío de asistencia alimentaria de emergencia y apoyo logístico, aunque sin precisar la cantidad de productos trasladados.

Las donaciones incluyen principalmente alimentos de larga duración como arroz, harina, azúcar, aceite, fideo, leche en polvo y otros insumos básicos, además de kits familiares.