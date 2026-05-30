Suspenden ampliado de la COB en el que se debía definir asistencia al diálogo con autoridades

Los afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) fueron convocados a ampliado de emergencia para este sábado para definir si asistirían al diálogo convocado por la Iglesia para este domingo, pero la cita se suspendió.

Fuentes vinculadas con la dirigencia sindical informaron que la reunión sindical fue suspendida sin fecha debido a la "falta de garantías".

En puertas del encuentro, se registraron algunos incidentes en puertas del complejo deportivo fabril, en la zona de Río Seco de El Alto, sede del encuentro.

Se conoce que al lugar llegó un grupo de personas que se opone a la realización del encuentro y al dialogo.

Algunas personas que se identificaron como representantes de Derechos Humanos fueron retirados del lugar cuando pretendían ingresar al ampliado.

La Vicepresidencia publicó este sábado una convocatoria para las 15:00 del domingo para reinstalar el diálogo en el Seminario San Jerónimo de La Paz, donde ya se reunieron los mediadores.

"Nuestro deseo es que al instalarse una situación más formal de conversación, de diálogo reconocido por todas las partes, de manera inmediata se puedan suspender las medidas de presión porque no hay por qué estar castigando a la población en las condiciones que hoy por hoy se lo está haciendo", afirmó el vocero de la Presidencia, José Luis Gálvez.