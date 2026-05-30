Suspenden el diálogo convocado para el domingo tras postergación del ampliado de la COB

La Vicepresidencia informó que ha quedado suspendido el diálogo que había sido convocado para este domingo 31 de mayo, con la esperanza de solucionar el conflicto que atraviesa el país.

Según el comunicado oficial, la suspensión se decidió ante la necesidad de generar "condiciones adecuadas que permitan una participación amplia y efectiva de los distintos actores convocados, considerando además la suspensión del ampliado de la Central Obrera Boliviana (COB), previsto para este sábado 30 de mayo en la ciudad de El Alto".

La Central Obrera Boliviana (COB) debía reunirse en Ampliado este sábado en El Alto para decidir si iba a dialogar, pero se suspendió por falta de seguridad. En afueras había sectores que rechazan dialogar y amenazaron con ingresar por la fuerza.

La COB reprogramó su Ampliado para este domingo por la mañana, en la sede fabril de la ciudad de La Paz.

Los movilizados demandaron que se levanten las órdenes de aprehensión de sus dirigentes para asistir al diálogo, lo cual ya ha sucedido con una decisión judicial.

Aún no existe fecha nueva para entablar el diálogo.

En tanto, las medidas de presión ya cumplen un mes en demanda de la renuncia del presidente. El conflicto con bloqueos de carreteras han generado desabastecimiento en las ciudades de La Paz y El Alto, donde los productos escasean y han disparado su precio.