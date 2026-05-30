La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo

País
Unitel
Publicado el 30/05/2026 a las 9h22
ESCUCHA LA NOTICIA

Mediante un comunicado, la Vicepresidencia y la Iglesia Católica convocaron a las dirigencias de los movilizados a instalar el diálogo este domingo en la ciudad de La Paz, cuando se cumpla un mes del conflicto.

La convocatoria es para los sectores movilizados y actores políticos que fungen como mediadores, pero también para el presidente Rodrigo Paz, a quien piden su renuncia.

"La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en coordinación con la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, en su rol de facilitadores al diálogo, convocan a las organizaciones sociales, instituciones y actores políticos del país a participar de una nueva jornada de diálogo y concertación", señala el documento.

El encuentro busca dar "continuidad a los encuentros desarrollados previamente con el propósito de contribuir a la pacificación del país y la búsqueda de soluciones a las demandas planteadas por los distintos sectores".

"La reunión se llevará adelante el domingo 31 de mayo, a horas 15:00, en instalaciones del Seminario San Jerónimo de la ciudad de La Paz. Han sido convocados representantes de las diferentes fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional", se lee en la convocatoria.

"Se espera la participación del presidente Rodrigo Paz, de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, de representantes del transporte, juntas vecinales, fabriles involucradas en la actual coyuntura nacional", señala el documento.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo
2
Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"
3
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin
4
Gobierno iniciará devolución gradual de depósitos en dólares desde el 15 de julio
5
Conozca los pasos para instalar el decodificador que permite recibir la televisión digital

Lo más compartido

1
Irán niega que se haya cerrado un preacuerdo con Estados Unidos
2
En Cochabamba murieron más de 100 mil pollos por bloqueos
3
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin
4
A 29 días del bloqueo empeora la crisis en La Paz y otros cinco departamentos
5
Paraguay apoya con más de 7 toneladas de alimentos no perecederos a Bolivia

Más en País

30/05/2026
Conozca los pasos para instalar el decodificador que permite recibir la televisión digital
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que el apagón analógico inicia este sábado 30 de mayo en el eje...
Ver más
30/05/2026
Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"
El jefe nacional de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó este sábado que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones...
Ver más
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia para este sábado, en la ciudad de El Alto, para tratar la coyuntura actual en el país.
Ver más
29/05/2026
Tras anulación de órdenes de aprehensión contra dirigentes, la COB convoca a un ampliado el sábado
La orden de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ha sido anulada como efecto de un recurso legal.
Ver más
29/05/2026
Anulan la orden de aprehensión del ejecutivo de la COB, Mario Argollo
Cuando aún está en vilo el diálogo para solucionar el conflicto que atraviesa el país, el vicepresidente Edmand Lara pidió este viernes al Gobierno que ceda otorgando garantías a dirigentes para...
Ver más
29/05/2026
Lara dice al Gobierno y movilizados que “ambos tienen que ceder”
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, reapareció este viernes a través de un video y afirmó que serán las bases movilizadas las que decidirán si la organización...
Ver más
29/05/2026
Argollo reaparece y afirma que acudirá al diálogo si lo aprueban las bases
En Portada
30/05/2026 País
La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo
Mediante un comunicado, la Vicepresidencia y la Iglesia Católica convocaron a las dirigencias de los movilizados a instalar el diálogo este domingo en la...
vista
30/05/2026 País
Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"
El jefe nacional de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó este sábado que los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de las federaciones...
vista
30/05/2026 Economía
Gobierno iniciará devolución gradual de depósitos en dólares desde el 15 de julio
El Gobierno anunció que a partir del próximo 15 de julio comenzará la devolución gradual de los depósitos en dólares correspondientes a personas naturales que...
vista
29/05/2026 País
Anulan la orden de aprehensión del ejecutivo de la COB, Mario Argollo
La orden de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, ha sido anulada como efecto de un recurso legal.
vista
30/05/2026 País
Conozca los pasos para instalar el decodificador que permite recibir la televisión digital
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que el apagón analógico inicia este sábado 30 de mayo en el eje...
vista
29/05/2026 País
Tras anulación de órdenes de aprehensión contra dirigentes, la COB convoca a un ampliado el sábado
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un ampliado de emergencia para este sábado, en la ciudad de El Alto, para tratar la coyuntura actual en el país.
vista
Actualidad
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que el apagón analógico ...
Ver más
30/05/2026 País
Conozca los pasos para instalar el decodificador que permite recibir la televisión digital
El Gobierno anunció que a partir del próximo 15 de julio comenzará la devolución gradual de los depósitos en dólares...
Ver más
30/05/2026 Economía
Gobierno iniciará devolución gradual de depósitos en dólares desde el 15 de julio
El jefe nacional de la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, afirmó este sábado que los dirigentes de la Central Obrera...
Ver más
30/05/2026 País
Samuel emplaza a la COB: "Ya no hay pretextos para no negociar"
Mediante un comunicado, la Vicepresidencia y la Iglesia Católica convocaron a las dirigencias de los movilizados a...
Ver más
30/05/2026 País
La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo
Deportes
El delantero del Inter Miami, Lionel Messi, fue incluido en la lista definitiva de 26 jugadores de la selección...
Ver más
29/05/2026 Fútbol
Messi es convocado oficialmente para su sexto Mundial con Argentina
Hoy en el estadio atlético de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en el distrito de San Luis, en Lima, Perú,...
Ver más
29/05/2026 Multideportivo
Castro, Parra, Ninavia y Aguilar buscan medallas en Iberoamericano de atletismo
La Selección Nacional de fútbol ayer comenzó a trabajar en Santa Cruz de la Sierra, donde los jugadores quienes se...
Ver más
29/05/2026 Fútbol
Selección boliviana jugará dos partidos amistosos en Estados Unidos antes del Mundial 2026
Bolivia participará con 17 atletas en el Campeonato Panamericano de Karate Senior, U21 y Parakarate que se desarrollará...
Ver más
28/05/2026 Multideportivo
Bolivia acude con 17 atletas al Panamericano de Karate en Brasil
Tendencias
Tiene hocico de zorro, patas palmeadas, una membrana entre los dedos de sus pies parecidos a las de un pato y una cola...
Ver más
25/05/2026 Medio Ambiente
Un estudio con 4.600 fotos revela hábitos del perro fantasma en Bolivia
Doble Click
El intelectual francés Edgar Morin, uno de los filósofos y sociólogos más destacados de la segunda mitad del siglo XX e...
Ver más
30/05/2026 Cultura
Muere a los 104 años el filósofo francés Edgar Morin
El segundo concierto de la temporada del Ensamble Khuska, de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), se lleva a cabo...
Ver más
28/05/2026 Cultura
Ensamble Khuska interpreta “Cuecas bolivianas”
La Feria Internacional del Libro de Santa Cruz (FIL Santa Cruz), que se pone en marcha hoy y se extiende hasta el 7 de...
Ver más
27/05/2026 Cultura
Encuentro de Literatura Latinoamericana engalana la FIL Santa Cruz 2026
El saxofonista tenor Sonny Rollins, más conocido como "el coloso del saxofón", ha fallecido este lunes a los 95 años de...
Ver más
26/05/2026 Música
Muere a los 95 años el músico Sonny Rollins, conocido como el "coloso del saxofón"