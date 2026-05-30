La Vicepresidencia y la Iglesia convocan a Paz y la dirigencia de los movilizados al diálogo para este domingo

Mediante un comunicado, la Vicepresidencia y la Iglesia Católica convocaron a las dirigencias de los movilizados a instalar el diálogo este domingo en la ciudad de La Paz, cuando se cumpla un mes del conflicto.

La convocatoria es para los sectores movilizados y actores políticos que fungen como mediadores, pero también para el presidente Rodrigo Paz, a quien piden su renuncia.

"La Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, en coordinación con la Iglesia Católica y el Defensor del Pueblo, en su rol de facilitadores al diálogo, convocan a las organizaciones sociales, instituciones y actores políticos del país a participar de una nueva jornada de diálogo y concertación", señala el documento.

El encuentro busca dar "continuidad a los encuentros desarrollados previamente con el propósito de contribuir a la pacificación del país y la búsqueda de soluciones a las demandas planteadas por los distintos sectores".

"La reunión se llevará adelante el domingo 31 de mayo, a horas 15:00, en instalaciones del Seminario San Jerónimo de la ciudad de La Paz. Han sido convocados representantes de las diferentes fuerzas políticas con representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional", se lee en la convocatoria.

"Se espera la participación del presidente Rodrigo Paz, de la Central Obrera Boliviana (COB), de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa", de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, de representantes del transporte, juntas vecinales, fabriles involucradas en la actual coyuntura nacional", señala el documento.