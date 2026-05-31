Caranavi: alcalde confirma desbloqueo y anuncia vigilancia para garantizar transitabilidad hacia el norte paceño

El alcalde del municipio de Caranavi, Marco Marconi, informó que, junto a autoridades, mineros y vecinos de otros cuatro municipios, se logró el desbloqueo de un punto estratégico en la ruta hacia el norte paceño, tras una jornada de diálogo realizada la tarde del sábado. Además, anunció que se activó una vigilancia permanente para garantizar la transitabilidad en la vía, donde no se permitirá la instalación de nuevos puntos de bloqueo.

"Hasta el momento no se ha registrado ningún punto de bloqueo luego de lo que se ha realizado el día de ayer", señaló la autoridad la tarde de este domingo, en contacto con Bolivia TV, al destacar que la medida fue asumida de manera coordinada entre cinco municipios de la región.

Marconi explicó que las autoridades locales mantienen una posición de unidad frente a la situación que afecta a la región. "Hemos podido desbloquear con los cinco municipios que estamos aquí presentes. Ayer se ha dado un diálogo y estamos a la espera de la decisión de la Central 2 de Agosto", indicó.

El alcalde afirmó que los gobiernos municipales se encuentran en estado de coordinación permanente debido a los efectos de los bloqueos en la economía local. "Nuestros municipios están sufriendo un desastre económico. La canasta familiar se ha encarecido, no tenemos gasolina ni diésel a causa de los bloqueos", sostuvo.

En ese contexto, señaló que la decisión de los municipios responde a la afectación social en la región. "Estamos luchando por la gente humilde que está sufriendo, por niños y niñas que están pasando necesidades", añadió.

Asimismo, la autoridad informó que los municipios y organizaciones sociales se mantienen en vigilia para evitar nuevas interrupciones en la vía. "Vamos a agotar el diálogo, pero ya no vamos a permitir más bloqueos. Estamos en coordinación para desguardar la carretera y garantizar la transitabilidad", afirmó.

El reporte fue emitido desde el municipio de Caranavi, donde autoridades locales destacaron la importancia de mantener la libre circulación hacia el norte del departamento de La Paz.