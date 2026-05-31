Comisión del Diálogo cita a un encuentro y luego lo suspende

Una nueva convocatoria para el diálogo de concertación, hoy a las 15:00 en La Paz, con el propósito de poner fin a los bloqueos de caminos que afectan al país desde hace un mes, fue lanzada y luego anulada ayer por la Vicepresidencia del Estado “en coordinación con la Iglesia católica y el Defensor del Pueblo”.

La convocatoria, publicada en las redes sociales de la Vicepresidencia, llamaba a “organizaciones sociales, instituciones y actores políticos (...) a participar de una nueva jornada de diálogo y concertación (...) con el propósito de contribuir a la pacificación del país”.

La “Invitación al diálogo” enunciaba que “se espera la participación del presidente (de Bolivia), Rodrigo Paz, de la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolina Sisa’, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Tupac Katari, de representantes del transporte, juntas vecinales, (y organizaciones de trabajadores) fabriles involucradas en la actual coyuntura nacional”.

Horas más tarde, la Vicepresidencia, suspendía su llamado por la necesidad de “generar una participación amplia”.

La COB deciría hoy

La asistencia de la central sindical nacional al encuentro pacificador es dudosa puesto que el ampliado que ayer debía decidir su participación en el diálogo se suspendió “por estrictas medidas de seguridad”, informó ayer el comité ejecutivo de esa organización mediante un “comunicado oficial”.

El ampliado no se realizó ayer porque sectores que rechazan el diálogo advirtieron con ingresar por la fuerza a ese encuentro, que tendría lugar hoy a las 9 de la mañana .