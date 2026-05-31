La desinformación en RRSS agudiza la polarización en tiempos de conflicto

La imagen muestra al expresidente Evo Morales sentado y de perfil, apoyado en una mesa, de pronto alguien le alerta y con tono preocupado le dice “están rodeando Lauca Ñ Evo” y el aludido voltea el rostro entre sorprendido y asustado”.

El video fue difundido en redes sociales la noche del miércoles 27 de mayo, luego de un corte de luz en la zona del trópico de Cochabamba que asustó a los seguidores del expresidente que salieron a las carreteras a reforzar los bloqueos.

En un contexto de extrema conflictividad como la se vive en Bolivia en estos días y en particular en el trópico de Cochabamba, por el temor ante una posible detención de Morales, ese tipo de imágenes puede excacerbar el ánimo de la gente y provocar pánico y fatales consecuencias.

Horas después las verificadoras comprobaron que el video de Morales era de 2024, no era falso, pero sí encaja perfectamente en un caso de desinformación porque se difundíó en un escenario fuera de contexto.

Como este video, la verificadora ChequeaBolivia ha identificado en este mes de conflictos y desde que la Central Obrera Boliviana (COB) ha anunciado las medidas de presión, 36 contenidos de desinformación que circulan en las redes sociales, según Enid López, fact-checker en Jefe de ChequeaBolivia. Pero estos 36 casos se replican por cientos de tipos de contenidos, la narrativa es una pero se repite a través de diversos formatos que circulan en las redes sociales como Facebook, Tik Tok e Instagram.

En tanto, desde el 12 de mayo Bolivia Verifica, otra verificadora, revisó 57 contenidos relacionados con el conflicto, la mayoría de ellos catalogados como falsos, engañosos e información sacada de contexto. Pasa a la Pág. 3