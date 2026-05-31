Iglesia llama al diálogo, la reconciliación y a mantener la unidad entre bolivianos

Este domingo, Mons. Giovani Arana, obispo de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), hizo un llamado al diálogo, la paz, la reconciliación y la unidad entre bolivianos, durante la homilía presidida en la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, en la ciudad de La Paz, en medio de los conflictos y bloqueos registrados en el país.

"Hacemos un llamado firme y respetuoso a todos los actores sociales y políticos para que busquen con sinceridad caminos de entendimiento y soluciones concretas a la crisis que vivimos", indicó la autoridad eclesial.

Expresó su preocupación ante cualquier posibilidad de que escale aún más la violencia y remarcó que la Iglesia prioriza la opción por la vida, la paz y la reconciliación, y no así la violencia ni la muerte.

"Bolivia no necesita más heridas, no necesita más confrontación, no necesita más muertes", manifestó.

El obispo lamentó también que, durante estos conflictos, hayan reflotado resentimientos y sentimientos de confrontación entre bolivianos.

Mencionó que Dios muestra en la Santísima Trinidad que la unidad no implica uniformidad, sino comunión en la diversidad.

En ese sentido, llamó a deponer actitudes de descalificación por pensar diferente, por posiciones distintas o por pertenecer a un sector; al contrario, pidió unidad y el reconocimiento como miembros de una sola nación.

Finalmente, la autoridad eclesial exhortó a dejar de lado las posiciones irreconciliables y cerradas, y abogó por el camino del diálogo y la reconciliación. Advirtió que las victorias obtenidas por imposición dejan heridas que tardan en sanar.