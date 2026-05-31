La presencia de Evo Morales en situaciones de conflicto

Bolivia atraviesa desde 2019 uno de los períodos más conflictivos de su historia reciente del siglo XXI. Bloqueos de carreteras, cercos a ciudades, enfrentamientos entre civiles y fuerzas de seguridad, huelgas prolongadas y movilizaciones sindicales se convirtieron en una constante durante los gobiernos de Jeanine Áñez, Luis Arce Catacora y, ahora, el de Rodrigo Paz Pereira.

En el centro de gran parte de esta conflictividad aparece la figura que continúa marcando la vida política nacional incluso después de haber dejado la presidencia: Evo Morales Ayma.

El exmandatario, jefe político del Movimiento al Socialismo (MAS) y dirigente cocalero del Chapare, mantiene su hegemonía de movilización sobre sindicatos campesinos, federaciones cocaleras y organizaciones sociales que durante años constituyeron el núcleo de su poder político.

Del sindicalismo cocalero al control político

La trayectoria política de Evo Morales nace en una región marcada por la producción de coca y por conflictos con el Estado boliviano y agencias antidrogas internacionales.

Durante las décadas de 1980 y 1990, la erradicación forzosa de coca impulsada por distintos gobiernos provocó enfrentamientos constantes entre productores y fuerzas de seguridad.

Morales surgió como dirigente sindical y articuló un discurso basado en un trípode que luego se convirtió en debate constante: defensa de la coca como símbolo cultural, reivindicación indígena y oposición al modelo neoliberal.

Con el tiempo, esas estructuras sindicales pasaron a constituir una poderosa maquinaria política nacional.

La gran crisis de 2019

Las elecciones de octubre de 2019 marcaron un punto de inflexión. La oposición denunció fraude electoral gestado por Morales tras la interrupción del sistema de conteo rápido, mientras organismos internacionales cuestionaron irregularidades en el proceso. Morales rechazó esas acusaciones y afirmó haber sido víctima de un golpe de Estado.

La crisis derivó en protestas masivas, motines policiales y finalmente en la renuncia del caudillo.

Posteriormente, grupos afines al MAS realizaron bloqueos y cercos en distintas regiones. Las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz quedaron prácticamente paralizadas durante semanas.

Los hechos ocurridos en Sacaba y Senkata en noviembre de 2019 se convirtieron en uno de los episodios más controvertidos. Organismos internacionales como la CIDH y Naciones Unidas los calificaron como posibles masacres y denunciaron uso desproporcionado de la fuerza.

Por entonces el gobierno transitorio de Jeanine Áñez sostuvo que las fuerzas de seguridad actuaron en un contexto de alta conflictividad y riesgo de desabastecimiento.

Morales y el gobierno de Áñez

Desde el exilio en México y Argentina, Morales continuó manteniendo influencia sobre sus organizaciones sociales y sindicatos.

En 2020, Bolivia vivió una nueva ola de bloqueos impulsados por sectores afines al MAS que exigían elecciones inmediatas.Durante la pandemia de Covid-19, bloqueos en rutas estratégicas afectaron el transporte de oxígeno medicinal.

El gobierno de Áñez acusó al evismo de desestabilización; el MAS sostuvo que eran protestas legítimas frente a un gobierno sin legitimidad electoral.

Luis Arce y la guerra interna del MAS

La victoria de Luis Arce Catacora en 2020 marcó el retorno del MAS al poder, pero surgió una pugna entre “arcismo” y “evismo”.

Morales denunció traiciones dentro del gobierno y acusó a Arce de apartarse del proyecto original.

Entre 2022 y 2025 nuevamente hubo ciclos de bloqueos y movilizaciones vinculadas al expresidente.

Los conflictos afectaron rutas comerciales, combustible y transporte de alimentos, con fuertes pérdidas económicas.

Narcotráfico y poder

Uno de los temas más delicados del debate político boliviano fue la relación entre narcotráfico y el modelo político del MAS en el Chapare.

Morales defendió la coca como patrimonio cultural y rechazó políticas de erradicación impulsadas por Estados Unidos y organismos internacionales. Bajo ese enfoque se implementó el “control social” para regular cultivos.

El oficialismo afirmó que el modelo reducía violencia; opositores y exautoridades antidrogas señalaron que facilitó cultivos excedentarios y debilitó la fiscalización estatal.

El Chapare comenzó a aparecer en informes de seguridad como zona estratégica del narcotráfico sudamericano. El debate se volvió permanente. Jorge “Tuto” Quiroga habló de riesgo de “narcoestado”. Carlos Mesa denunció permisividad frente a economías ilegales. Luis Fernando Camacho acusó al evismo de convertir el Chapare en un “territorio sin Estado”.

El MAS negó esas afirmaciones por falta de pruebas judiciales.

Organizaciones criminales

En la última década, Bolivia apareció más en investigaciones regionales sobre crimen organizado.

Brasil, Paraguay y Uruguay alertaron sobre presencia de redes criminales. Entre ellas: PCC, Comando Vermelho y redes balcánicas.

Analistas sostienen que Bolivia pasó de país de tránsito a centro logístico regional.

El caso del capo de la droga , Sebastián Marset, profundizó sospechas de corrupción y penetración criminal. Marset operó años en Bolivia con identidades falsas antes de escapar en 2023.

Para la periodista y analista Miroslava Fernández, el tema del narcotráfico en Bolivia se ha convertido en un tabú, sin embargo, afirma: “Me sorprende que el Ministerio de Defensa publique un comunicado en el que habla de grupos armadas en Bolivia y que la seguridad del país está en riesgo”.

La analista, añade además, que hace poco el exvicepresidente de Argentina, durante el segundo mandato de Carlos Menem (1995-1999), Carlos Ruckauf sostiene que detrás de las movilizaciones en Bolivia existiría financiamiento ligado al narcotráfico y conexiones con organizaciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, interesados en consolidar corredores estratégicos entre Bolivia, Perú y Brasil, señala.

Por su parte, especialistas advierten sobre lavado de dinero, corrupción institucional, sicariato, tráfico de armas y debilitamiento judicial.

Acusan a Evo

Líderes políticos bolivianos han acusado a Morales de mantener influencia en las actuales movilizaciones sociales que incluyen bloqueos y protestas. Señalando que sectores vinculados al evismo participarían en la organización y financiamiento de algunas de las medidas.

Desde el gobierno y la oposición también se ha mencionado la posible participación de dirigentes sindicales afines en el control de las bases movilizadas, especialmente en el Chapare, e incluso la existencia de incentivos económicos o logísticos para sostener los bloqueos, acusaciones que el entorno de Morales rechaza.