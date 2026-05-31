Vecinos de tres zonas de El Alto afirman que no son parte de la COB y piden soluciones

En un pronunciamiento oficial, los representantes de tres zonas en la ciudad de El Alto aseguraron que no son parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y pidieron al Gobierno actuar respecto a los bloqueos que impiden el paso de alimentos.

Se trata de las juntas vecinales de las zonas de Villa Dolores, 12 de Octubre y Tejada Triangular. "Debido al conflicto social en el que nos encontramos y al afectar nuestro cotidiano desarrollo comunicar que no estamos afiliados a la COB", sostuvo uno de los representantes.

En el pronunciamiento, los dirigentes pidieron a los vecinos de El Alto llamar a la calma y a la pacificación. Asimismo, pidieron el respeto al orden constitucional para evitar perjuicios a la población.

"Exhortar al Gobierno central y a todas las instituciones con los que tiene problema a dar pronta solución y evitar confrontamiento", puntualizaron.

En los últimos días, algunos vecinos se enfrentaron con quienes buscaban cerrar el paso de vehículos.