YPFB niega acusaciones de un video viral y afirma que el combustible importado es de buena calidad

El presidente ejecutivo de YPFB, Sebastián Daroca, afirmó Bolivia importa combustible de buena calidad y con filtros que garantizan los estándares requeridos. La autoridad se refirió al tema luego de que en pasados días circulara un vídeo en el que un trabajador de la empresa chilena Intertek afirmara que el combustible seguía siendo "basura".

"Queremos desmentir de manera categórica y total todas las afirmaciones realizadas por una persona que aparece en un video que circula en RRSS sobre acusaciones respecto a la mala calidad del combustible que YPFB importa y transporta de Chile a Bolivia", sostuvo Daroca.

En el vídeo se muestra que choferes bolivianos sostienen una con un trabajador de nacionalidad chilena, quien asegura que el combustible que llega hacia Bolivia es "basura" y de muy baja calidad.

El presidente de la estatal boliviana afirmó que la persona que aparece en el vídeo no es representante ni vocera de YPFB y que sus declaraciones son de carácter personal para desinformar a la población. La empresa Intertek, según la autoridad, sostuvo que dicha persona no forma parte de su staff ni es su representante.

"YPFB reafirma que los combustibles que se transportan desde los puertos chilenos, Arica, Mejillones, Iquique hacia Bolivia cumplen con todas las especificaciones técnicas y estándares de calidad".

Afirmó que no se importa gasolina desde Arica, sino que se importa diésel junto a volúmenes de crudo para refinerías y aseguró que todos los cargamentos son sometidos a controles de calidad.