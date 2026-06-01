Autoridad judicial aclara que suspensión de la orden de aprehensión de Argollo no es definitiva

La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Margoth Pérez, explicó este lunes que si bien se suspendió la orden de aprehensión contra el ejecutivo de la COB, Mario Argollo, esta decisión no es definitiva y el Ministerio Público puede reactivar el mandamiento.

La orden de aprehensión fue dejada sin efecto en una audiencia de Acción de Libertad del viernes pasado.

La vocal Pérez señaló que, según la Acción de Libertad, el Ministerio Público debería fundamentar la orden de aprehensión.

"Entonces, no es una suspensión definitiva porque mediante Acción de Libertad no se ha determinado eso", enfatizó la presidenta del TDJ.

Indicó que, en cualquier momento el Ministerio Público puede cumplir el dictamen de la Acción de Libertad.

Levantar la orden de aprehensión era la condición de la dirigencia para dialogar con autoridades, sin embargo, la COB el fin de semana rechazó asistir al diálogo y, por el contrario, ratificó sus medidas de presión.