La COB rechaza diálogo con el Gobierno e insiste en pedido de renuncia de Rodrigo Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) determinó mantener sus medidas de presión para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz y, en consecuencia, descartaron cualquier posibilidad de acudir a dialogar con el Gobierno.

“Se anunció la radicalización de las medidas de presión y se exige la renuncia inmediata del presidente Rodrigo Paz Pereira. También se demanda la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de 90 días” se lee en la cuenta de la COB en las redes sociales.

Asimismo, la centralde sindicatos comunica que exige la renuncia de Rodrigo Paz y que el vicepresidente Edmand Lara asuma la presidencia del Estado para convocar a elecciones en 90 días.

Además, exigen que ni Paz ni Lara vuelvan a postular a un cargo público.

Dirigentes que participaron de la reunión señalaron que las bases y sectores que mantienen los bloqueos de carreteras, que aíslan y generan desabastecimiento en La Paz hace un mes, informaron que el único objetivo es la renuncia del primer mandatario.

También indicaron que el amplaido cobista decidió habilitar corredores humanitarios, aunque no especificaron si será solo para el paso de oxígeno y medicamentos o también de alimentos y combustible.

“Los trabajadores van a continuar con la medida de presión (...) se ha decidido mantenerlas. Hasta ahora no hay posibilidad, se ha descartado (el diálogo). Se ha determinado establecer corredores humanitarios”, informó el dirigente del Magisterio, José Luis Álvarez.