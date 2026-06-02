Anuncian proyecto de ley contra avasallamientos

El diputado Luis Laredo anunció este martes en Cochabamba que se redactará un proyecto de ley basado en las conclusiones y compromisos asumidos en “La Cumbre Nacional de Lucha contra los Avasallamientos de Propiedades Urbano-Rurales, Tierras Productivas y Áreas Protegidas” realizada en la ciudad de Cochabamba.

“Los resultados de esta cumbre se convertirán en un proyecto de ley para luchar contra este flagelo que atenta contra el esfuerzo y el trabajo de los bolivianos. Tenemos que volver a tener seguridad jurídica por el bien de nuestra nación”, afirmó.

En la cumbre, se estableció que el avasallamiento de tierras productivas, propiedades urbano-rurales y áreas protegidas constituye una amenaza directa para la seguridad jurídica de la propiedad, la producción agropecuaria, la seguridad alimentaria, la inversión, la conservación ambiental y la estabilidad social del país.

A partir de ese diagnóstico, los participantes aprobaron un “Acta de Compromiso” orientada a construir una agenda institucional contra los avasallamientos, con diez ejes de trabajo vinculados a la defensa del derecho propietario, la revisión normativa, la coordinación interinstitucional, la respuesta oportuna frente a ocupaciones ilegales, la protección productiva y ambiental, el monitoreo territorial, la prevención de conflictos y el seguimiento de los acuerdos alcanzados.

La realización de la cumbre fue impulsada por el diputado Luis Laredo, la Cámara Agropecuaria de Cochabamba y la Universidad Mayor de San Simón. El encuentro contó con la participación de autoridades, instituciones públicas, sectores productivos, representantes académicos, organizaciones sociales y miembros de la sociedad civil.

Interés nacional

Entre las principales conclusiones del encuentro, los participantes plantearon declarar de interés nacional la lucha contra el avasallamiento, aplicar sanciones efectivas, revisar el marco normativo vigente y encaminar los acuerdos hacia una iniciativa legislativa.

“La Cumbre deja conclusiones concretas: defender la tierra productiva, proteger las áreas estratégicas, fortalecer la seguridad jurídica y avanzar hacia una agenda nacional con responsabilidades claras”, afirmó el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria, Rolando Morales.

Durante el encuentro también se aprobó un acta de compromiso con 10 ejes de trabajo, entre ellos la defensa del derecho propietario, la coordinación interinstitucional, la respuesta oportuna ante ocupaciones ilegales y la protección ambiental.