Bloqueos aíslan Cochabamba; alza de precios y escasez empiezan a golpear

País
Redacción Central
Publicado el 02/06/2026 a las 8h28
ESCUCHA LA NOTICIA

Luego de un mes y tres días de bloqueo de carreteras en el país, los efectos de la medida ya comenzaron a agudizarse en Cochabamba con el aislamiento por los bloqueos, el alza de precios y la escasez de varios artículos alimenticios en los mercados locales.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que seis departamentos concentran los 90 cortes de rutas, y de estos, 32 están0 en  Cochabamba, al empezar el segundo mes de las medidas de presión.

La ABC informó también que existe un acelerado deterioro en la carretera Oruro-Cochabamba, especialmente en el tramo Caracollo-Confital-Bombeo, como consecuencia de los bloqueos que agrava los problemas de circulación entre el valle y el occidente.

Hacia el oriente (Santa Cruz) del país y desde el trópico tampoco existe circulación por los bloqueos instalados en diferentes puntos de la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz y el resto del oriente.

Según los últimos reportes, las medidas de presión están instaladas a la altura de Colomi, Locotal, Chimoré y el puente Ichilo, donde la carretera está cubierta con piedras, troncos y otros objetos que impiden totalmente el paso vehicular.

Comerciantes y administradores de centros de abasto de Cochabamba expresaron su preocupación por las dificultades para trasladar productos agrícolas hasta la ciudad.

Maribel Rojas, administradora del Mercado Integración del Sur, informó que este centro de abasto depende del ingreso constante de verduras provenientes de distintas regiones productoras del departamento.

“El mercado se provee de productos de seis municipios, Omereque, Saipina, Comarapa, Pojo, Totora y Pocona”. Sin embargo, Rojas explicó que el abastecimiento disminuyó debido a los bloqueos y a las dificultades en las rutas alternas.

Los productos que más se comercializaban en ese mercado son el tomate y cebolla, productos que llegaban con mayor fuerza desde Saipina y Omereque.

“Por los desvíos estaban viniendo los autos. Ahora ya no están viniendo porque hasta los desvíos están bloqueando”, explicó Rojas. La situación se repite  en otros  mercados de Cochabamba.

En el país

En tanto, en  otras regiones del país  los bloqueos persisten  con  20 puntos en La Paz, Potosí, 15; Oruro, 12; Chuquisaca, 10; y Santa Cruz, 4. Mientras que Pando, Beni y Tarija siguen sin bloqueos.

Un ampliado de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y otro similar de la Central Obrera Boliviana determinaron el domingo continuar con los bloqueos de carreteras y rechazaron el diálogo con el Gobierno. Además, mantienen su pedido de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según el exdirigente de los campesinos, David Mamani.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Gustavo Petro entra al choque en el balotaje presidencial de Colombia
2
Paz da pocos días al conflicto; diputado activa debate sobre llamar a revocatorio
3
Bloqueos aíslan Cochabamba; alza de precios y escasez empiezan a golpear
4
Motociclista atropellado muere tras pasar por terapia intensiva
5
El presidente presenta la ley de alivio tributario que beneficiará a gremiales

Lo más compartido

1
Reservas de oro del BCB se acumulan sin refinar por la guerra contra Irán
2
Autoridad judicial aclara que suspensión de la orden de aprehensión de Argollo no es definitiva
3
La Fiscalía busca a responsables de bloqueos en Santa Cruz
4
La COB rechaza diálogo con el Gobierno e insiste en pedido de renuncia de Rodrigo Paz
5
Autoridad judicial aclara que suspensión de la orden de aprehensión de Argollo no es definitiva

Más en País

02/06/2026
Paz da pocos días al conflicto; diputado activa debate sobre llamar a revocatorio
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer  que su “paciencia” y “vocación democrática de la reconciliación” dará fruto y en los siguientes días...
Ver más
01/06/2026
Gobierno ratifica feriados de este jueves y viernes
La disposición establece la suspensión obligatoria de actividades públicas y privadas en todo el país.
Ver más
Vegamonte fue diputado y viceministro, ahora alienta los bloqueos y protestas contra el Gobierno que se prolongan por más de un mes.
Ver más
01/06/2026
Dirigente evista convoca a movilizaciones desde El Alto
"Gobernar es decidir y tomar acciones; no es disfrutar, no es viajar ni sacarse fotos. Se gobierna haciendo, tomando decisiones por un lado o por el otro, pero debemos garantizar la seguridad,...
Ver más
01/06/2026
Tuto Quiroga advierte un vacío estatal en medio de la crisis
“Si son víctimas de (...) audios o amenazas (que los instigan), tienen la obligación y el derecho de hacerlos conocer a la Policía para iniciar las investigaciones”, recomienda el comandante policial...
Ver más
01/06/2026
Policía pide denunciar a quienes obligan a bloquear
La semana pasada se inició una investigación penal de oficio en contra de los responsables de instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, entre otros hechos relacionados con la...
Ver más
01/06/2026
La Fiscalía busca a responsables de bloqueos en Santa Cruz
En Portada
02/06/2026 País
Paz da pocos días al conflicto; diputado activa debate sobre llamar a revocatorio
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer  que su “paciencia” y “vocación democrática de la reconciliación” dará fruto y en los siguientes días...
vista
02/06/2026 País
Bloqueos aíslan Cochabamba; alza de precios y escasez empiezan a golpear
Luego de un mes y tres días de bloqueo de carreteras en el país, los efectos de la medida ya comenzaron a agudizarse en Cochabamba con el aislamiento por los...
vista
02/06/2026 Economía
El presidente presenta la ley de alivio tributario que beneficiará a gremiales
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer que la Ley 1733, recién promulgada, es el mayor alivio tributario en la historia del país y beneficia a...
vista
02/06/2026 Economía
En cinco meses, bloqueos en Cochabamba superan todo el daño de 2025
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) alertó que, en apenas cinco meses de 2026, la afectación económica acumulada por...
vista
02/06/2026 Cochabamba
Día del Peatón redujo la contaminación del aire en un 48% el domingo
La primera jornada del Día del Peatón y el Ciclista 2026 en Cochabamba concluyó con una evaluación positiva por parte de las autoridades municipales, que...
vista
02/06/2026 Seguridad
Motociclista atropellado muere tras pasar por terapia intensiva
El motociclista Gabriel Claros fue despedido por familiares y amigos en la ciudad de Cochabamba, luego de fallecer tras permanecer varios días en terapia...
vista
Actualidad
El Distrito Comercial La Paz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que envío...
Ver más
02/06/2026 Economía
YPFB envía 500.000 litros de gasolina y 15.000 garrafas de GLP al norte paceño
La primera jornada del Día del Peatón y el Ciclista 2026 en Cochabamba concluyó con una evaluación positiva por parte...
Ver más
02/06/2026 Cochabamba
Día del Peatón redujo la contaminación del aire en un 48% el domingo
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) alertó que, en apenas cinco meses de 2026, la...
Ver más
02/06/2026 Economía
En cinco meses, bloqueos en Cochabamba superan todo el daño de 2025
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer que la Ley 1733, recién promulgada, es el mayor alivio tributario...
Ver más
02/06/2026 Economía
El presidente presenta la ley de alivio tributario que beneficiará a gremiales
Deportes
Bolivia destacó en el Campeonato Panamericano de Karate Senior, U21 y Parakarate que se disputó hasta el domingo en Río...
Ver más
02/06/2026 Multideportivo
Bolivia destaca en el Panamericano de Karate con cinco atletas en el Top-10
Dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reprogramaron las fechas 11, 12 y 13 del campeonato de la...
Ver más
02/06/2026 Fútbol
Postergan tres fechas de la División Profesional del fútbol boliviano por los conflictos
El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato de 48 selecciones y 104 partidos, sino que también marcará un...
Ver más
01/06/2026 Fútbol
La FIFA repartirá $us. 655 millones en el Mundial 2026
La boliviana Benita Parra logró la medalla de bronce en la prueba de 5.000 metros planos, para damas, en el Campeonato...
Ver más
01/06/2026 Multideportivo
Atleta Benita Parra sube al podio e impone nuevo récord nacional
Tendencias
En un esfuerzo conjunto por la preservación de la vida silvestre, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a...
Ver más
01/06/2026 Medio Ambiente
El exitoso plan de repoblamiento de tortugas en el río Manuripi
Doble Click
La agenda cultural de Cochabamba en la semana 23 de 2026 tiene en cartelera al ensamble Anima Cantis, a la banda El Che...
Ver más
01/06/2026 Cultura
Semana 23: Anima Cantis y El Che destacan en la cartelera
El ámbito artístico y cultural del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Amanda Tomsich...
Ver más
31/05/2026 Cultura
Fallece Carmen Amanda "Melo" Tomsich, pionera y maestra de la danza contemporánea
La poesía vuelve a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Filsc),...
Ver más
31/05/2026 Cultura
36 poetas de 10 países y 18 nuevos libros de poesía en la Feria del Libro de Santa Cruz
Es mi deber advertirles que lo que van a leer son algo más que cuentos; son un regalo sí, pero son un presente griego.
Ver más
31/05/2026 Cultura
Presagios, de Juan Carlos Salazar: algo más que cuentos, un regalo