Bloqueos aíslan Cochabamba; alza de precios y escasez empiezan a golpear

Luego de un mes y tres días de bloqueo de carreteras en el país, los efectos de la medida ya comenzaron a agudizarse en Cochabamba con el aislamiento por los bloqueos, el alza de precios y la escasez de varios artículos alimenticios en los mercados locales.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que seis departamentos concentran los 90 cortes de rutas, y de estos, 32 están0 en Cochabamba, al empezar el segundo mes de las medidas de presión.

La ABC informó también que existe un acelerado deterioro en la carretera Oruro-Cochabamba, especialmente en el tramo Caracollo-Confital-Bombeo, como consecuencia de los bloqueos que agrava los problemas de circulación entre el valle y el occidente.

Hacia el oriente (Santa Cruz) del país y desde el trópico tampoco existe circulación por los bloqueos instalados en diferentes puntos de la carretera nueva que une Cochabamba con Santa Cruz y el resto del oriente.

Según los últimos reportes, las medidas de presión están instaladas a la altura de Colomi, Locotal, Chimoré y el puente Ichilo, donde la carretera está cubierta con piedras, troncos y otros objetos que impiden totalmente el paso vehicular.

Comerciantes y administradores de centros de abasto de Cochabamba expresaron su preocupación por las dificultades para trasladar productos agrícolas hasta la ciudad.

Maribel Rojas, administradora del Mercado Integración del Sur, informó que este centro de abasto depende del ingreso constante de verduras provenientes de distintas regiones productoras del departamento.

“El mercado se provee de productos de seis municipios, Omereque, Saipina, Comarapa, Pojo, Totora y Pocona”. Sin embargo, Rojas explicó que el abastecimiento disminuyó debido a los bloqueos y a las dificultades en las rutas alternas.

Los productos que más se comercializaban en ese mercado son el tomate y cebolla, productos que llegaban con mayor fuerza desde Saipina y Omereque.

“Por los desvíos estaban viniendo los autos. Ahora ya no están viniendo porque hasta los desvíos están bloqueando”, explicó Rojas. La situación se repite en otros mercados de Cochabamba.

En el país

En tanto, en otras regiones del país los bloqueos persisten con 20 puntos en La Paz, Potosí, 15; Oruro, 12; Chuquisaca, 10; y Santa Cruz, 4. Mientras que Pando, Beni y Tarija siguen sin bloqueos.

Un ampliado de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz y otro similar de la Central Obrera Boliviana determinaron el domingo continuar con los bloqueos de carreteras y rechazaron el diálogo con el Gobierno. Además, mantienen su pedido de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, según el exdirigente de los campesinos, David Mamani.