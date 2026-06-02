Campesinos cruceños toman campo petrolero, piden renuncia de Paz

Campesinos afiliados a las centrales sindicales del municipio cruceño de Santa Rosa del Sara tomaron en las últimas horas el pozo petrolero del campo Humberto Suárez, exigiendo la dimisión del presidente Rodrigo Paz, según el reporte policial de este martes.

De acuerdo con el informe, la medida incluye una vigilia y una toma del área operativa, además del bloqueo del camino de acceso, lo que derivó en la interrupción de actividades y el despliegue policial para resguardar la infraestructura energética y buscar el diálogo.

"Lo que están pidiendo es la renuncia del señor presidente. En tal virtud, nosotros estamos desplegando un contingente de policial para poner orden y restituir lo que por derecho corresponde", sostuvo el comandante departamental de la Policía Boliviana, David Gómez.

Además, se reportó un bloqueo del tramo caminero que conduce a las instalaciones del pozo, medida que también es impulsada por las cuatro centrales campesinas del municipio sarense.

La autoridad policial señaló que 33 trabajadores operan en la planta y que la entidad verde olivo busca persuadir antes de intervenir, aunque no se descarta el uso de la fuerza para restablecer el orden.

"Están obstruyendo el bombeo regular y, obviamente, están afectando la economía de nuestro Estado", expresó el comandante. "Mediante la persuasión, vamos a hacer que estas personas se retiren del lugar. Si no es así, vamos a tener que utilizar la fuerza para restituir el derecho en esta zona", agregó.

El municipio de Santa Rosa del Sara está ubicado al noroeste de Santa Cruz de la Sierra a unos 120 kilómetros por carretera.