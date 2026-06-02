Dimite la Ministra de Educación, el de Defensa también habría renunciado

Beatriz García, renunció al cargo de Ministra de Educación, según confirmó ella misma al sitio de noticias Urgente.bo.

La dimisión de García sería la segunda producida la noche de este martes, luego de la de Marcelo Salinas, aún extraoficial, pero reportada por varios medios de comunicación que citan “fuentes próximas al Gobierno”.

"Si es verdad", dijo García al periódico digital Urgente.bo cuando se le consultó sobre su renuncia al cargo de ministra de Educación.

Fuentes cercanas al gabinete ministerial confirmaron el alejamiento de Marcelo Salinas de la cartera de Defensa. En su lugar, Ernesto Justiniano asume el Ministerio.

La autoridad cruceña se desempeñaba como viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas donde cumplió una labor destacada marcada por la detención del narcotraficante Sebastián Marset.

La renuncia de García, lo mismo que la probable de Salinas, tendría que haberse producido luego en la reunión del gabinete ministerial que se produjo esta jornada.

El presidente Rodrigo Paz sostuvo una reunión de Gabinete con sus ministros cuando este martes se cumplen 33 días de bloqueos en el país. Al promediar las 19:45, algunos ministros abandonaron las instalaciones de Palacio de Gobierno.

“Es una reunión de coordinación”, dijo el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, tras salir de Palacio.

Minutos después se conoció que Marcelo Salinas renunció al cargo de ministro de Defensa, y que Beatriz García dejó la cartera de Educación.

El pasado 20 de mayo, el presidente Paz anunció que reorganizaría su gabinete de ministros cuando las movilizaciones persistían en las carreteras.

“Desde el Gobierno les quiero anunciar que vamos a reorganizar el gabinete, porque el presidente no puede estar en todos lados”, sostuvo entonces Paz.

Después de ese anuncio presidencial, el cambio más reciente y confirmado de manera oficial fue la salida de Edgar Morales del Ministerio de Trabajo, posesionando en su reemplazo al abogado Williams Bascopé.

Tras la escalada de los conflictos, bajo el mando de Salinas se desplegaron efectivos militares para acompañar los corredores humanitarios en occidente.

Beatriz García tuvo un papel más directo con sectores movilizados del área educativa: enfrentó protestas del Magisterio urbano y rural, promoviendo mesas de diálogo con estos sectores y alcanzando acuerdos.