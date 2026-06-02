Fiscalía instruye activar acciones contra bloqueadores

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, anunció este martes la emisión de un instructivo para que se activen acciones legales ante los bloqueos que afectan a distintas regiones del país, principalmente al departamento de La Paz.

“Se han emitido instructivos con lineamientos para que, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia, se puedan iniciar las acciones legales que se consideren necesarias y pertinentes o, en su defecto, a partir de denuncias que presenten ciudadanos en todo el país”, afirmó.

Explicó que cada Fiscalía departamental cuenta con una unidad de análisis encargada de verificar si las denuncias cumplen con los requisitos de admisibilidad establecidos en el Código de Procedimiento Penal.

Mariaca aseguró además que el Ministerio Público actuará en cada caso conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado y la normativa vigente.

“Somos respetuosos de las solicitudes que hacen diferentes movimientos (...) Pueden realizar las marchas que vean pertinentes, siempre y cuando respeten también los derechos de otras personas. Pueden ellos transitar por todo el país dejando que pasen los alimentos, dejando que pasen los combustibles, dejando que pase oxígeno a los diferentes hospitales del país”, subrayó.