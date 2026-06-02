Paz da pocos días al conflicto; diputado activa debate sobre llamar a revocatorio

País
Redacción Central
Publicado el 02/06/2026 a las 8h25
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El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer  que su “paciencia” y “vocación democrática de la reconciliación” dará fruto y en los siguientes días acabará el “sufrimiento y sacrificio” de las ciudades de La Paz y El Alto.

“Mi vocación democrática es reconciliar y eso establece tener paciencia en ciertos aspectos que no todos entendemos, creo va a dar frutos”, aseveró en un acto público en Cochabamba. Paz dijo sentirse “seguro” de que “en los siguientes días cortos, el sufrimiento sobre todo del departamento paceño, ojalá dios mediante, se acabe”, pero agregó que debe ser “sobre acuerdos y reconciliación”.

En tanto, este lunes se cumplen 32 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante distintos sectores, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de Gobierno y El Alto.

En medio de este panorama de conflictos,  el diputado Carlos Alarcón planteó la realización de un referendo revocatorio extraordinario para el presidente, el vicepresidente y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como una salida a la crisis generada por los bloqueos indefinidos.

Este procedimiento se haría a través de una ley interpretativa.

Alarcón explicó que, de acuerdo con las reglas previstas en la Ley del Régimen Electoral, si la mayoría de los votantes rechaza la revocatoria, tanto el Órgano Ejecutivo como la Asamblea concluirían sus mandatos en 2030. En caso de que triunfe la opción favorable a la revocatoria, se convocarían de inmediato nuevas elecciones generales, que podrían realizarse en un plazo de hasta cinco meses.

Tras la sugerencia de Alarcón, surgieron voces de aceptación y rechazo.

Uno de los que rechazó el plan fue el diputado Juan Del Granado, quien consideró que dicha iniciativa no cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Política del Estado.

“Un referéndum que modifique los términos del periodo constitucional solamente puede convocarse después de la mitad del periodo constitucional. Tenemos solamente seis, siete meses”, afirmó Del Granado en conferencia de prensa.

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