La Paz está cercada 32 días, sin alimentos ni combustibles; harán un cabildo en la Ceja

Las ciudades de La Paz y El Alto cumplen este martes 32 días de cerco de los sectores movilizados que piden la dimisión del presidente Rodri Paz.

En ese ínterin, se anunció un “gran cabildo” de las juntas vecinales de La Paz, que tiene como sede el puente de la Ceja de El Alto. La cita está programada para hoy por la mañana.

Debido a los bloqueos, los viajes en la Terminal de Buses de La Paz están suspendidos al igual que en la Terminal Metropolitana El Alto. Las salidas de buses del transporte nacional e internacional permanecen paralizadas.

La avenida 6 de Marzo y está cerrada con piedras y bloques de concreto este martes. Esta situación también se registra en la planta de Senkata, desde donde salen las cisternas que abastecen a las ciudades de La Paz y El Alto.

La medida de presión deja sin alimentos ni combustibles a ambas urbes y la situación se complica cada día. Los precios de los productos de la canasta familiar se dispararon.

La carne de pollo cuesta casi el doble y el maple de 30 huevos, que antes de la protesta se podía conseguir en un promedio de Bs 30, ahora cuesta Bs 80.

Cabildo

En ese ínterin, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz han convocado a un “gran cabildo” para pronunciarse sobre el conflicto. Uno de los puntos del encuentro es la renuncia de Paz.

El encuentro está convocado por el Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve - La Paz).

Están convocados “todos los presidentes ejecutivos de las distintas Fejuves municipales del departamento de La Paz, autoconvocados y otras organizaciones sociales en defensa de la democracia y nuestros recursos naturales”.

No obstante, se menciona en la agenda “la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz”.

Asimismo, se refiere a “la inmediata liberación de los presos dirigentes detenidos injustamente” y “exigir la eliminación de todos los anteproyectos de ley nefastos, antiobreros y anticonstitucionales, en especial la ley antibloqueos”. También se rechaza el crédito financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI)