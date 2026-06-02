La Paz está cercada 32 días, sin alimentos ni combustibles; harán un cabildo en la Ceja

País
AGENCIAS
Publicado el 02/06/2026 a las 11h11
ESCUCHA LA NOTICIA

Las ciudades de La Paz y El Alto cumplen este martes 32 días de cerco de los sectores movilizados que piden la dimisión del presidente Rodri Paz.

En ese ínterin, se anunció un “gran cabildo” de las juntas vecinales de La Paz, que tiene como sede el puente de la Ceja de El Alto. La cita está programada para hoy por la mañana.

Debido a los bloqueos, los viajes en la Terminal de Buses de La Paz están suspendidos al igual que en la Terminal Metropolitana El Alto. Las salidas de buses del transporte nacional e internacional permanecen paralizadas.

La avenida 6 de Marzo y está cerrada con piedras y bloques de concreto este martes. Esta situación también se registra en la planta de Senkata, desde donde salen las cisternas que abastecen a las ciudades de La Paz y El Alto.

La medida de presión deja sin alimentos ni combustibles a ambas urbes y la situación se complica cada día. Los precios de los productos de la canasta familiar se dispararon.

La carne de pollo cuesta casi el doble y el maple de 30 huevos, que antes de la protesta se podía conseguir en un promedio de Bs 30, ahora cuesta Bs 80.

Cabildo

En ese ínterin, la Federación de Juntas Vecinales de La Paz han convocado a un “gran cabildo” para pronunciarse sobre el conflicto. Uno de los puntos del encuentro es la renuncia de Paz.

El encuentro está convocado por el Comité Ejecutivo de la Federación de Juntas Vecinales de La Paz y la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve - La Paz).

Están convocados “todos los presidentes ejecutivos de las distintas Fejuves municipales del departamento de La Paz, autoconvocados y otras organizaciones sociales en defensa de la democracia y nuestros recursos naturales”.

No obstante, se menciona en la agenda “la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz”.

Asimismo, se refiere a “la inmediata liberación de los presos dirigentes detenidos injustamente” y “exigir la eliminación de todos los anteproyectos de ley nefastos, antiobreros y anticonstitucionales, en especial la ley antibloqueos”.  También se rechaza el crédito financiero del Fondo Monetario Internacional (FMI)

Tus comentarios

Lo más leído

1
Gustavo Petro entra al choque en el balotaje presidencial de Colombia
2
Paz da pocos días al conflicto; diputado activa debate sobre llamar a revocatorio
3
Bloqueos aíslan Cochabamba; alza de precios y escasez empiezan a golpear
4
Motociclista atropellado muere tras pasar por terapia intensiva
5
El presidente presenta la ley de alivio tributario que beneficiará a gremiales

Lo más compartido

1
La Fiscalía busca a responsables de bloqueos en Santa Cruz
2
YPFB envía 500.000 litros de gasolina y 15.000 garrafas de GLP al norte paceño
3
Reservas de oro del BCB se acumulan sin refinar por la guerra contra Irán
4
Autoridad judicial aclara que suspensión de la orden de aprehensión de Argollo no es definitiva
5
Irán paraliza negociaciones de paz con EEUU por ataques al Líbano

Más en País

02/06/2026
Bloqueos aíslan Cochabamba; alza de precios y escasez empiezan a golpear
Luego de un mes y tres días de bloqueo de carreteras en el país, los efectos de la medida ya comenzaron a agudizarse en Cochabamba con el aislamiento por los...
Ver más
02/06/2026
Paz da pocos días al conflicto; diputado activa debate sobre llamar a revocatorio
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer  que su “paciencia” y “vocación democrática de la reconciliación” dará fruto y en los siguientes días...
Ver más
La disposición establece la suspensión obligatoria de actividades públicas y privadas en todo el país.
Ver más
01/06/2026
Gobierno ratifica feriados de este jueves y viernes
Vegamonte fue diputado y viceministro, ahora alienta los bloqueos y protestas contra el Gobierno que se prolongan por más de un mes.
Ver más
01/06/2026
Dirigente evista convoca a movilizaciones desde El Alto
"Gobernar es decidir y tomar acciones; no es disfrutar, no es viajar ni sacarse fotos. Se gobierna haciendo, tomando decisiones por un lado o por el otro, pero debemos garantizar la seguridad,...
Ver más
01/06/2026
Tuto Quiroga advierte un vacío estatal en medio de la crisis
“Si son víctimas de (...) audios o amenazas (que los instigan), tienen la obligación y el derecho de hacerlos conocer a la Policía para iniciar las investigaciones”, recomienda el comandante policial...
Ver más
01/06/2026
Policía pide denunciar a quienes obligan a bloquear
En Portada
02/06/2026 Economía
Choferes dan plazo de 48 horas al Gobierno y dicen: “Basta de jueguitos”
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia lanzó un ultimátum contra el Gobierno. El sector le dio un plazo de 48 horas para que el presidente Rodrigo...
vista
02/06/2026 País
La Paz está cercada 32 días, sin alimentos ni combustibles; harán un cabildo en la Ceja
Las ciudades de La Paz y El Alto cumplen este martes 32 días de cerco de los sectores movilizados que piden la dimisión del presidente Rodri Paz.
vista
02/06/2026 Economía
YPFB envía 500.000 litros de gasolina y 15.000 garrafas de GLP al norte paceño
El Distrito Comercial La Paz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que envío gasolina y garrafas de GLP a 13 municipios de...
vista
02/06/2026 País
Paz da pocos días al conflicto; diputado activa debate sobre llamar a revocatorio
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer  que su “paciencia” y “vocación democrática de la reconciliación” dará fruto y en los siguientes días...
vista
02/06/2026 País
Bloqueos aíslan Cochabamba; alza de precios y escasez empiezan a golpear
Luego de un mes y tres días de bloqueo de carreteras en el país, los efectos de la medida ya comenzaron a agudizarse en Cochabamba con el aislamiento por los...
vista
02/06/2026 Economía
El presidente presenta la ley de alivio tributario que beneficiará a gremiales
El presidente del Estado, Rodrigo Paz, aseguró ayer que la Ley 1733, recién promulgada, es el mayor alivio tributario en la historia del país y beneficia a...
vista
Actualidad
La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia lanzó un ultimátum contra el Gobierno. El sector le dio un plazo de 48...
Ver más
02/06/2026 Economía
Choferes dan plazo de 48 horas al Gobierno y dicen: “Basta de jueguitos”
Las ciudades de La Paz y El Alto cumplen este martes 32 días de cerco de los sectores movilizados que piden la dimisión...
Ver más
02/06/2026 País
La Paz está cercada 32 días, sin alimentos ni combustibles; harán un cabildo en la Ceja
El Distrito Comercial La Paz de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó este martes que envío...
Ver más
02/06/2026 Economía
YPFB envía 500.000 litros de gasolina y 15.000 garrafas de GLP al norte paceño
La primera jornada del Día del Peatón y el Ciclista 2026 en Cochabamba concluyó con una evaluación positiva por parte...
Ver más
02/06/2026 Cochabamba
Día del Peatón redujo la contaminación del aire en un 48% el domingo
Deportes
Bolivia destacó en el Campeonato Panamericano de Karate Senior, U21 y Parakarate que se disputó hasta el domingo en Río...
Ver más
02/06/2026 Multideportivo
Bolivia destaca en el Panamericano de Karate con cinco atletas en el Top-10
Dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) reprogramaron las fechas 11, 12 y 13 del campeonato de la...
Ver más
02/06/2026 Fútbol
Postergan tres fechas de la División Profesional del fútbol boliviano por los conflictos
El Mundial 2026 no solo será histórico por su formato de 48 selecciones y 104 partidos, sino que también marcará un...
Ver más
01/06/2026 Fútbol
La FIFA repartirá $us. 655 millones en el Mundial 2026
La boliviana Benita Parra logró la medalla de bronce en la prueba de 5.000 metros planos, para damas, en el Campeonato...
Ver más
01/06/2026 Multideportivo
Atleta Benita Parra sube al podio e impone nuevo récord nacional
Tendencias
En un esfuerzo conjunto por la preservación de la vida silvestre, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), a...
Ver más
01/06/2026 Medio Ambiente
El exitoso plan de repoblamiento de tortugas en el río Manuripi
Doble Click
La agenda cultural de Cochabamba en la semana 23 de 2026 tiene en cartelera al ensamble Anima Cantis, a la banda El Che...
Ver más
01/06/2026 Cultura
Semana 23: Anima Cantis y El Che destacan en la cartelera
El ámbito artístico y cultural del país se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Carmen Amanda Tomsich...
Ver más
31/05/2026 Cultura
Fallece Carmen Amanda "Melo" Tomsich, pionera y maestra de la danza contemporánea
La poesía vuelve a ocupar un lugar protagónico en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra (Filsc),...
Ver más
31/05/2026 Cultura
36 poetas de 10 países y 18 nuevos libros de poesía en la Feria del Libro de Santa Cruz
Es mi deber advertirles que lo que van a leer son algo más que cuentos; son un regalo sí, pero son un presente griego.
Ver más
31/05/2026 Cultura
Presagios, de Juan Carlos Salazar: algo más que cuentos, un regalo