Cabildo de El Alto unifica a movilizados con único fin: renuncia de Rodrigo Paz

El cabildo que se realizó ayer en El Alto, liderado por las juntas vecinales y la Central Obrera Boliviana (COB), rechazó cualquier posibilidad de ir al diálogo con el Gobierno y ratificó que su exigencia es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

A ellos se suman la Federación Única de Campesinos de La Paz, Túpac Katari, que en pasados días resolvió exigir la renuncia del primer mandatario.

Los productores de coca del trópico de Cochabamba, leales al expresidente Evo Morales, anunciaron una marcha masiva a la ciudad de El Alto los próximos días también con el propósito de exigir la renuncia de Morales.

“Vamos a entrar con todo a la ciudad de La Paz. Varios compañeros se están trasladando a la ciudad de El Alto para poder ingresar al centro y lo recalco: no hay retorno de esta movilización. La movilización es hasta sacar a Rodrigo Paz”, dijo Vicente Choque, dirigente campesino afín a Evo Morales, a Urgente.bo.

Fejuve

El cabildo de los vecinos de El Alto resolvió además, entre otras cosas, exigir el cese de la represión durante los conflictos sociales, la liberación de dirigentes aprehendidos en las recientes jornadas de protestas y la demanda de medidas para estabilizar los precios de los productos de la canasta familiar.

La reunión alteña reiteró que tanto las marchas, bloqueos y movilizaciones continuarán en todos los puntos estratégicos conocidos tanto en la urbe paceña como alteña, así también en carreteras y redes fundamentales para evitar el libre tránsito de vehículos.

Del cabildo participó el secretario general de la COB, Mario Argollo, quien, en su discurso, señaló que es el “pueblo” el que decidiría si se asiste al diálogo y pidió no abandonar a los dirigentes de las organizaciones que encabezan las medidas de presión en contra del presidente Rodrigo Paz.

Campesinos

El domingo pasado, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz “Túpac Katari” determinó no asistir al diálogo convocado por el gobierno y mantener los bloqueos de carreteras instalados en diferentes puntos del departamento, según informó el exdirigente David Mamani.

Retoman bloqueo

Luego del cabildo de El Alto, la tarde de ayer la zona de Senkata ha sido tomada por los bloqueadores.

Los llamados movilizados se impusieron en la zona al rechazo vecinal para bloquearlo de nuevo, según Urgente.bo.

Los manifestantes también ocuparon las calles aledañas que eran utilizadas como rutas alternas por conductores para evitar los puntos de conflicto, dificultando aún más la circulación vehicular en la zona.

Fuentes oficiales confirmaron que se trata de un cerco en el sector de la planta de Senkata, por lo que las autoridades de YPFB han tomado las medidas que corresponden para la protección del personal.