COD de Chuquisaca y Santa Cruz piden diálogo y deponer actitudes

Las centrales obreras departamentales (COD) de Chuquisaca y Santa Cruz han emitido pronunciamientos que coinciden en el pedido de que se establezca un diálogo serio y sincero entre el Gobierno y los actores del conflicto, que afecta con bloqueos a varias regiones del país.

"Exigimos de manera firme y categórica al Gobierno nacional la convocatoria a un diálogo serio, transparente, responsable y con resultados concretos junto a la Central Obrera Boliviana, instalando mesas de trabajo que permitan brindar atención urgente y soluciones efectivas al pliego de peticiones presentado por el ente matriz de los trabajadores", dice la resolución de la COD-Chuquisaca, a tiempo de otorgar 72 horas para que se propicie la reunión.

En el caso de la COD de Santa Cruz, se emitió un pronunciamiento, el cual solicita el: "Retorno inmediato al diálogo sincero y sin condiciones. Instamos al Gobierno Nacional y a los compañeros dirigentes de los sectores movilizados a deponer actitudes intransigentes y sentarse en la mesa de negociación de manera inmediata".

La Central Obrera cruceña también hizo un llamado a los actores en conflicto a declarar una pausa o tregua humanitaria, para garantizar que los alimentos ingresen a los mercados, junto con medicamentos e insumos.

La COD de Chuquisaca exigió también al Gobierno que se retracte y pida disculpas "por los discursos ofensivos y descalificadores emitidos contra los trabajadores", con términos como "vándalos, sediciosos y criminales". Así también solicitó "deponer de manera inmediata toda actitud divisionista y confrontacional".