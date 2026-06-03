Familias paceñas que caminan horas por alimento denuncian que bloqueadores les quitan parte de sus compras

Ante la falta de alimentos en la ciudad de La Paz, varias familias se dirigieron este miércoles al municipio de Mecapaca en busca de verduras y otros productos que se producen en estas comunidades; sin embargo, denuncian que a su regreso les arrebatan sus compras, según un reporte de Unitel.

Debido a los bloqueos instalados en este sector, las personas tienen que caminar varios kilómetros para llegar a las comunidades donde los productores los esperan con los alimentos.

“Estoy desde las 9 de la mañana hasta estas horas. A los que tienen varias cosas les están quitando (los bloqueadores)”, dijo un hombre que permaneció parte del día en este municipio.

En las imágenes se puede observar cómo las familias descendían a pie hacia las comunidades de Río Abajo, Lipari y otras localidades donde se producen verduras, hortalizas, frutas y flores.

Tras comprar los productos necesarios, las familias con las bolsas llenas de verduras, comenzaron a subir desde Mecapaca rumbo a la ciudad de La Paz.

Sin embargo, uno de los puntos donde se vieron perjudicados fue el puente Lipari, ya que varios movilizados comenzaron a requisar a las familias con el fin de quitarles parte de lo que habían comprado, según denunciaron los afectados.

Al promediar las 19:30, las familias que habían bajado al municipio durante la mañana empezaron a cruzar el puente Lipari rumbo a sus hogares, luego de caminar varias horas.