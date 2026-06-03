Fejuve de El Alto declararía tregua y habilitaría corredor humanitario, según comunicado

A través de un comunicado, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) informó su decisión de declarar una tregua y habilitar corredores humanitarios destinado a garantizar el abastecimiento de productos de primera necesidad y la atención de servicios esenciales para la población.

El comunicado, compartido por el Ministerio de Obras Públicas, indica que el Comité Ejecutivo de la organización vecinal asumió la decisión tras realizar un análisis de la situación que atraviesa la ciudad de El Alto y el país en medio de los conflictos sociales. Aunque no especifíca tiempos.

En el documento, la Fejuve señala que la medida busca asegurar el paso de alimentos, insumos y otros productos indispensables para la ciudadanía, además de facilitar la prestación de servicios básicos y de atención a la ciudadanía.

La organización también exhortó al presidente del Estado y a las autoridades competentes a brindar una pronta solución a la problemática existente mediante el diálogo, priorizando el entendimiento y la concertación en beneficio de toda la población.

Asimismo, solicitó a las juntas vecinales y a la ciudadanía en general coadyuvar al cumplimiento de esta determinación, manteniendo la unidad, el respeto y la búsqueda de soluciones pacíficas para el bienestar de la ciudad de El Alto.

Empero, ningún representante de la organización vecinal oficializó la decisión ni confirmó la veracidad de la medida.

De hecho, ayer, tras un cabildo, las juntas vecinales de El Alto más la Central Obrera Boliviana (COB) descartaron cualquier posibilidad de dialogar con el Gobierno y ratificaron que su único pedido es la renuncia del presidente Rodrigo Paz.